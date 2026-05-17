自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

5罪名太重大！孫安佐遭裁定「羈押禁見」 狄鶯密友曝她最新私下動態

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人孫鵬、狄鶯的26歲獨子孫安佐，日前因高調實驗自製火焰槍，今（17日）被士林地檢署認定涉犯未經許可持有具殺傷力槍枝、持有模擬槍、放火未遂、恐嚇公眾、以他法致生陸路往來之危險等「5項罪嫌重大」，且有逃亡、串證及反覆實施之虞。法官隨後火速裁定「羈押禁見」，命令一出震驚全台！而大批網友與媒體最擔心的，莫過於狄鶯在被捕前夕開出的「生死狀最後通牒」，製作人密友透露狄鶯的最新近況。

狄鶯直播時痛哭。（翻攝自Twitch）狄鶯直播時痛哭。（翻攝自Twitch）

回顧狄鶯在孫安佐被捕前的深夜直播，一向強悍的「狄大哥」在鏡頭前情緒近乎崩潰，一把鼻涕一把眼淚地為兒子叫屈：「孫安佐真的不是壞孩子，都我的錯，如果我今天不是狄鶯的話，我講多了，又會撂下一個慈母多敗兒。」

狄鶯甚至氣憤痛批國家埋沒人才，首度曝光兒子的保台宏願：「他從小只想保家衛國，他想當一個反恐小組的人，照顧我們全台灣人，那沒有人信他，氣死我了。」隨後更把炮口對準檢調與當年起訴他們的檢察官，瘋狂叫陣：「搜索我，你們就會紅了嘛，就像陳XX檢察官一樣，因為起訴我們，他升官，狄鶯跟你沒完。」

狄鶯直播時痛哭。（翻攝自Twitch）狄鶯直播時痛哭。（翻攝自Twitch）

如今法院裁定下來，孫安佐真的要被送進看守所，也讓狄鶯當初在直播中撂下的狠話顯得格外驚悚。當時幾杯黃湯下肚的她，曾極度委屈地面對鏡頭直言：「安佐被抓走了，我也不活了，沒關係，抓他那一天就是狄大哥告別式的那一天，反正我是個很沒用的媽媽，檢調想傷我就傷我，想抓我兒子就抓我兒子。我能怎麼呢？面對吧，只能這樣。」

狄鶯直播時痛哭。（翻攝自Twitch）狄鶯直播時痛哭。（翻攝自Twitch）

講到激動處，狄鶯更是對著全台觀眾發誓自己絕非開玩笑：「但是呢，狄大哥就把話撂在這，只要他真的無厘頭抓我兒子，抱歉，捉我兒子那一天就是狄大哥上天的那一天，我也不活了，我沒在跟你們開玩笑，掰掰。」

眼看「抓人」預言成真，狄鶯的心理狀態引發外界高度關切。據《三立新聞網》報導，狄鶯的多年密友、製作人伍宗德與太太周雅芳正盡全力安撫她。伍宗德無奈透露，兩人和狄鶯一直保持聯絡：「她現在是個矛盾的情況，天下父母心，氣他做錯事，也會心疼自己的親生孩子，所以情緒是很矛盾的。外界的聲浪也會影響她，所以我們都盡量安撫她的情緒，而不去多談以後。」

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中