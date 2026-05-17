5罪名太重大！孫安佐遭裁定「羈押禁見」 狄鶯密友曝她最新私下動態

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人孫鵬、狄鶯的26歲獨子孫安佐，日前因高調實驗自製火焰槍，今（17日）被士林地檢署認定涉犯未經許可持有具殺傷力槍枝、持有模擬槍、放火未遂、恐嚇公眾、以他法致生陸路往來之危險等「5項罪嫌重大」，且有逃亡、串證及反覆實施之虞。法官隨後火速裁定「羈押禁見」，命令一出震驚全台！而大批網友與媒體最擔心的，莫過於狄鶯在被捕前夕開出的「生死狀最後通牒」，製作人密友透露狄鶯的最新近況。

狄鶯直播時痛哭。（翻攝自Twitch）

回顧狄鶯在孫安佐被捕前的深夜直播，一向強悍的「狄大哥」在鏡頭前情緒近乎崩潰，一把鼻涕一把眼淚地為兒子叫屈：「孫安佐真的不是壞孩子，都我的錯，如果我今天不是狄鶯的話，我講多了，又會撂下一個慈母多敗兒。」

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狄鶯甚至氣憤痛批國家埋沒人才，首度曝光兒子的保台宏願：「他從小只想保家衛國，他想當一個反恐小組的人，照顧我們全台灣人，那沒有人信他，氣死我了。」隨後更把炮口對準檢調與當年起訴他們的檢察官，瘋狂叫陣：「搜索我，你們就會紅了嘛，就像陳XX檢察官一樣，因為起訴我們，他升官，狄鶯跟你沒完。」

狄鶯直播時痛哭。（翻攝自Twitch）

如今法院裁定下來，孫安佐真的要被送進看守所，也讓狄鶯當初在直播中撂下的狠話顯得格外驚悚。當時幾杯黃湯下肚的她，曾極度委屈地面對鏡頭直言：「安佐被抓走了，我也不活了，沒關係，抓他那一天就是狄大哥告別式的那一天，反正我是個很沒用的媽媽，檢調想傷我就傷我，想抓我兒子就抓我兒子。我能怎麼呢？面對吧，只能這樣。」

狄鶯直播時痛哭。（翻攝自Twitch）

講到激動處，狄鶯更是對著全台觀眾發誓自己絕非開玩笑：「但是呢，狄大哥就把話撂在這，只要他真的無厘頭抓我兒子，抱歉，捉我兒子那一天就是狄大哥上天的那一天，我也不活了，我沒在跟你們開玩笑，掰掰。」

眼看「抓人」預言成真，狄鶯的心理狀態引發外界高度關切。據《三立新聞網》報導，狄鶯的多年密友、製作人伍宗德與太太周雅芳正盡全力安撫她。伍宗德無奈透露，兩人和狄鶯一直保持聯絡：「她現在是個矛盾的情況，天下父母心，氣他做錯事，也會心疼自己的親生孩子，所以情緒是很矛盾的。外界的聲浪也會影響她，所以我們都盡量安撫她的情緒，而不去多談以後。」

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