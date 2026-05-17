挺柯文哲挺到脫衣 美女博士遭黃瀞瑩切割 怒嗆不如歸去

前民眾黨「美女博士」曾姸潔在節目脫衣力挺柯文哲。（翻攝自鏡新聞YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「美女博士」曾姸潔日前登上政論節目《中午鏡來講》時，以麥克風收音不佳為由，脫掉上衣，露出胸前「柯文哲清清白白京華城」，對此，台北市議員黃瀞瑩認為「我個人是不太認同啦」，招來曾姸潔反擊。

曾姸潔的行為，台北市議員黃瀞瑩認為「我個人是不太認同啦」。（翻攝自鏡新聞YouTube）

曾姸潔今（17）在社群發文反批黃瀞瑩站著說話不腰疼，更直問：「請問妳在批評之前，有先看過我完整的發言內容嗎？」嗆聲民眾黨中央放任其他人打壓她，不如歸去。黃瀞瑩上電視節目時表示不認同曾姸潔的作法，還補充：「我覺得這樣子的做法跟台灣民眾黨過去講說科學理性務實這些形象跟想法還有理念，是完全不符合」。黃瀞瑩直言，曾姸潔的做法或許能得到新聞、社群短暫聲量，但並非一個民代或候選人要做的事。

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黃瀞瑩認為曾姸潔明知她人挖洞給她跳，跳進去之後還不出來。（資料照，記者鄭名翔攝）

除此之外，黃瀞瑩也在節目中批評曾姸潔明知節目挖洞給她跳，「那妳還看著這個洞然後還跳進去，跳進去還不知道要爬出來，那真的是不知道該怎麼說」。曾姸潔則在粉專發文反擊，自己目的在將法規講清楚，對於黃瀞瑩的「指教」，她非常不以為然，反駁：妳是有話語權的人，那些關鍵的法規澄清、那些可以幫柯文哲說清楚的實錘論點，妳有沒有在妳能發聲的時候，好好梳理講過？如果沒有，那這樣的批評，真的很輕！最終誰才配得上『理性、務實、科學』這6個字？」最後，曾姸潔感嘆：「黨內風氣如果變成這樣，那真的也不用怪別人想離開台灣民眾黨！不如歸去！」

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