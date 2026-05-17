謝霆鋒妹妹財力曝光 曬「超奢華私人會所」 入會費驚呆網友

謝霆鋒胞妹謝婷婷（右）與伴侶Mathew在加拿大過得幸福。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕香港男星謝霆鋒的妹妹，也是資深藝人謝賢與狄波拉的女兒謝婷婷，長期居住在加拿大。出身於演藝世家的她，曾一度活躍於演藝圈與時尚界，2019年她宣布成為人母後與外籍男友Mathew組成一家4口，過得非常幸福。日前，謝婷婷在限時動態公布了一張通知書，讓人發現她過得非常奢華。

謝婷婷（左）與Mathew育有1女1子。（翻攝自IG）

43歲的謝婷婷育有1女1子，成為雙寶媽之後的她，和Mathew感情依舊甜蜜，常常曬出親密合照。日前，謝婷婷在限時動態公開了一張溫哥華頂級私人會所通知書，透露自己是會員，她也興奮表示「Future club awaits! So excited!（未來的俱樂部在等我！太興奮了！）」

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謝婷婷（左）與Mathew秀恩愛。（翻攝自IG）

讓謝婷婷眉開眼笑的俱樂部「The Arbutus Club」採會員制，是加拿大最豪華的私人會所之一，裡面有各種運動設施，也有三種不同風格的餐廳，另外還提供水療服務。個人隱私保密性極強，主要服務加拿大最大都會區之一溫哥華當地菁英階層，入會費約新台幣150萬元，除此之外，每月仍須繳納月費。

謝婷婷一家人雖然住在簡約設計的兩層樓豪宅中，但財力不容小覷，傳言謝霆鋒曾經斥資上億新台幣買下香港西環區豪宅送給謝婷婷當作生日禮物兼嫁妝，讓她不必靠任何人就可以自己當豪門。

謝婷婷在限時動態公布了一張通知書，讓人發現她過得非常奢華。（翻攝自IG）

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