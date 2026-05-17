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娛樂 歐美

阿湯哥又爆戀愛新對象曝！知情人士：兩人火花超明顯

阿湯哥（左）傳出新歡是加拿大性感女神潘蜜拉安德森。（達志影像，合成圖）阿湯哥（左）傳出新歡是加拿大性感女神潘蜜拉安德森。（達志影像，合成圖）

〔娛樂頻道／綜合報導〕63歲的「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）又爆出新戀情！外媒調侃，這下連他的女兒舒莉（Suri Cruise）看了可能都會嚇一跳，因為阿湯哥新歡對象，傳出是和連恩尼遜傳過戀情的58歲加拿大性感女神潘蜜拉安德森 （Pamela Anderson）。

據《Page Six》爆料，潘蜜拉安德森近年靠電影《最後的歌舞女郎》成功翻身，不只演技大獲好評，整個人氣也重新起飛，而這波「逆襲回春」，居然意外吸引到阿湯哥注意。

知情人士透露，阿湯哥看完電影後，對潘蜜拉安德森完全改觀，甚至開始主動聯絡，兩人之後私下持續保持互動。更勁爆的是，身邊友人還直接認證：「他們之間真的有火花。」

消息曝光後，網友也瞬間嗨翻，直呼：「阿湯哥到底幾歲了還這麼會談戀愛？」、「這組合太意外但又莫名合理。」

尤其潘蜜拉安德森才剛與連恩尼遜傳出短暫交往，如今又被爆和阿湯哥曖昧，好萊塢戀愛線直接變成大型連續劇。

而阿湯哥的感情史同樣精彩，他先前曾和「龐德女郎」安娜德哈瑪斯（Ana de Armas）傳戀愛，但據說因為感情進展太快讓雙方壓力太大，最後無疾而終。

如今潘蜜拉安德森是否真的成為阿湯哥的下一段正式戀情，也讓外界超級好奇。

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