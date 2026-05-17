大驚喜！田馥甄「破冰」8446站台動力火車 尤秋興：起雞皮疙瘩

動力火車演唱會今晚邀請到驚喜嘉賓田馥甄。（記者潘少棠攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲獎最佳演唱組合動力火車，今（17日）晚在小巨蛋舉行台北最終場「台新銀行冠名贊助動力火車一路向前世界巡迴演唱會台北旗艦場」，現場出現驚喜嘉賓，金曲歌后田馥甄現身與昔日師兄合唱《除了愛你還能愛誰》，由於過去田馥甄約滿離開老東家華研後，曾因演唱會上使用過去在華研時期的歌曲未經授權，遭老東家指控侵權，不過事過境遷，田馥甄今晚除了現身華研歌手場子，甚至還為華研股票宣傳，相當夠意思。

動力火車演唱會今晚邀請到驚喜嘉賓田馥甄。（記者潘少棠攝）

2018年9月30日，華研宣布與S.H.E合約到期，田馥甄、Selina、Ella與公司結束長達17年的合作關係，自當年10月1日起恢復自由身。田馥甄部分，她在2019年成立個人經紀公司「樂來樂好」，事後個人發展順利，還獲得金曲歌后肯定。

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今晚動力火車演唱已故歌手張雨生寫的《除了愛你還能愛誰》，田馥甄突然從舞台升上來和動力火車合唱，全場歌迷一陣驚喜，事後尤秋興透露：「剛剛Hebe升上來，我起雞皮疙瘩。」田馥甄則感性談到：「非常開心師兄邀請我參加你們的演唱會，心裡很感動，動力火車一路走來，歲月流轉，一路向前，很認真把歌唱好，保持幽默感。」

動力火車演唱會今晚邀請到驚喜嘉賓田馥甄。（記者潘少棠攝）

田馥甄還開玩笑說：「以前動力火車是忠孝東路走九遍，現在不用走九遍，都坐Uber了。」還幫忙動力火車置入代言，問顏志琳和尤秋興累了用什麼按摩椅，兩人也說出代言品牌，田馥甄叫動力火車經紀人可以向廠商要點宣傳費，笑說：「我現在對8446（華研股票）已經沒有貢獻，稍稍盡點心力。」

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