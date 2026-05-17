can’t be blue為台粉上健身房！帥哥理事訪問狂救場：我以前是偶像

can’t be blue貝斯手李輝元（左起）、鍵盤手權多泫、主唱李度勳、吉他手金采泫、鼓手金大勳接受訪問。（whosdandan提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕南韓樂團can’t be blue首度在台舉行專場演出，門票全數完售，今天（17日）演出前接受訪問，鍵盤手權多泫表示為了今天在台的演出，昨天還上了健身房，被主唱李度勳爆料「他等等會脫衣服」，權多泫則趕快撇清：「我下一次再展現給大家看。」

can't be blue在今年3月才在台中參加浮現祭，相隔兩個月再度來台舉行專場，貝斯手李輝元表示，當初沒想到竟然會完售，台灣場跟南韓一樣都來了這麼多粉絲，真的非常驚訝。聽聞粉絲在台下排隊購買周邊，鼓手金大勳感謝粉絲的支持：「謝謝大家這麼熱的天氣排隊我們，為了幫大家消除熱氣，我們會帶來清涼的表演。」

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can’t be blue「憨慢供威」，理事數度救場。（whosdandan提供）

上次浮現祭如果是大男孩，這次換穿黑色勁裝的5人真的超像偶像，帥度升級，被現場記者大讚。他們也分享，昨天晚上去了夜市，品嘗了大腸麵線、香腸、起司馬鈴薯等等，被問到是否品嘗了臭豆腐？貝斯手李輝元搖搖頭，表示不敢吃。

昨天剛好是吉他手金采泫的生日，主唱李度勳表示今天演出結束之後，會一起去慶生。金采泫則稱生日願望就是所有人都幸福，能夠獲得台灣粉絲的愛，記者追問，是否有更「世俗」一點的願望？金采泫想了很久，還是強調「就希望大家都幸福」。

他們今天將為粉絲帶來落日飛車的歌曲《My Jinji》，金采泫表示他們都很喜歡這首台灣的歌曲，來台灣時也要好好cover一下。所幸這首歌幾乎都是英文歌詞，主唱李度勳不必苦練中文，不過下一次11月的台灣加場，希望能夠挑戰真正的中文歌，且歡迎粉絲點歌。

can’t be blue今天比上次浮現祭帥太多了，記者連連稱讚。（whosdandan提供）

can't be blue即將推出新歌，將與Stray Kids的成員合作，被問到在創作上有沒有「一張要比一張好」的壓力，如何克服心魔？李度勳直言：「沒有，我沒有特別有壓力以及心魔，但我會想會有很多人喜歡我們的歌嗎？人氣會高嗎？」

記者請他趁機介紹一下專輯亮點，結果李度勳回答「沒有」，嚇得一旁的公司理事再度救場，改由理事來介紹專輯，笑翻全場。記者開始把注意力放在長相帥氣的理事上，詢問：「理事有當過偶像嗎？有沒有機會跟can't be blue合作？」理事笑著坦言確實有當過偶像，下一次再跟他們feat，讓成員們笑到不行。

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