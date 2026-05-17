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徐若瑄曝光《可愛女人》珍貴手稿！驚爆經典歌詞「竟在嘔吐袋上寫的」

徐若瑄上《坐吧！聊聊》分享創作內幕。（三立提供）徐若瑄上《坐吧！聊聊》分享創作內幕。（三立提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕徐若瑄受邀上三立都會台全新實境訪談節目《坐吧！聊聊》嘉賓，在主持人小禎、黃嘉千與黃鐙輝的陪伴下，深聊一路走來的生命歷程。除了戲劇表現亮眼，徐若瑄在音樂創作上的成績同樣驚人。製作單位特別在節目中將她多年的作品製成作品牆，她也首度公開當年的創作手稿。

周杰倫《可愛女人》珍貴手稿曝光。（三立提供）周杰倫《可愛女人》珍貴手稿曝光。（三立提供）

令人驚奇的是，許多歌詞其實都是她在飛機上完成的，甚至連飛機上的嘔吐袋都成了她的靈感筆記本！讓主持人黃鐙輝目睹珍貴手稿後忍不住驚呼：「這些根本可以放博物館了吧！」

徐若瑄過去曾受邀為周杰倫、方大同、閻奕格、楊丞琳、王心凌等知名歌手撰寫歌詞，驚人創作量讓現場佩服不已。不過，除了國語神曲，她也笑說自己其實最擅長唱閩南語歌，納悶至今怎麼都沒人找她演閩南語劇。

徐若瑄創作靈感竟寫在飛機嘔吐袋上。（三立提供）徐若瑄創作靈感竟寫在飛機嘔吐袋上。（三立提供）

此外，回憶起演藝之路的起點，徐若瑄坦言自己珍惜每一次機會。當年她參加《TV新秀爭霸戰》選拔，在一眾科班出身、專業舞者中，她只是個剛從台中北上、國中畢業的小女生，而當年參賽的原因竟然相當單純，「因為第一名有摩托車。」

徐若瑄也在節目中首度公開自己有靈異體質。她透露過去在東京生活時，曾有長達兩年的時間「頭會莫名歪向同一邊」，還得用手硬掰回來扶正，期間身體狀況也不斷出問題，讓她印象極為深刻。

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