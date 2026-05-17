蔡幸娟罕見曬母女合照 愛女遭炎上吐心聲發文藏洋蔥

蔡幸娟（左）罕見發與Amanda母女照，兩人甜笑。（翻攝自臉書@蔡幸娟千里共嬋娟）

〔記者馮亦寧／台北報導〕曾風靡全台的「玉女歌手」蔡幸娟，先前因21歲女兒Amanda在社群的發文掀起熱烈討，甚至被部分網友質疑「炫富」，最後Amanda除公開道歉，更宣布永久關閉社群帳號。蔡幸娟本人昨（16）日也罕見曬出母女合照，發文吐露心聲。

蔡幸娟先是發了一篇文，寫下「心若從容，歲月便能溫柔以待」，同時指出只要心中有愛，平凡日子也能成為最美風景。

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網友認為蔡幸娟（右）與女兒Amanda看起來就像一對姊妹。（翻攝自臉書@蔡幸娟千里共嬋娟）

到了夜間，蔡幸娟再度發文說：「燈火闌珊處，總有最溫暖的守護。」並配上一張母女倆親密依偎的照片，畫面中兩人笑得甜蜜，Amanda穿著典雅洋裝，但飾品華麗；蔡幸娟則一如既往地簡約低調。蔡幸娟希望歌迷朋友在週末夜晚替自己按下暫停鍵，珍惜身邊擁有的微光，感恩生命中不離不棄的陪伴。

蔡幸娟的歌迷們紛紛留言表示兩人看起來超像姊妹，也祝福兩人週末愉快，更希望能夠聽著蔡幸娟的歌聲進入夢鄉，留言區滿滿正能量。Amanda日前也發文道歉，表示自己並不後悔經營社群，雖然她「比較小眾、偏誇飾型幽默」，坦言：「這半年對我來說依舊是很酷、很特別的experience。」

蔡幸娟認為「心若從容，歲月便能溫柔以待」。（資料照，記者陳奕全攝）

Amanda認為，社群媒體原本應該是讓人感到有趣、開心的地方，而不是充滿壓力與憤怒，因此未來想把重心放回生活與成長，只偶爾分享真正讓自己快樂的時刻。

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