胡瓜挑戰麥可傑克森「反重力前傾」 支撐失敗直挺挺倒地

胡瓜攜手阿翔挑戰麥可傑克森反重力前傾。（民視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕民視綜藝《綜藝大集合》日前來到台北文山木柵忠順廟，現場氣氛熱烈。在進行全新遊戲「擲筊舞蹈大賽」時，所有參賽者必須一邊展現舞技一邊擲筊，直到最後都擲出聖筊的人才能奪冠。不料在比賽過程中，主持人胡瓜為了親自示範巨星麥可傑克森的經典舞步，竟當場發生「翻車慘案」，整個人直挺挺摔倒在地，笑翻全場。

胡瓜示範反重力前傾，下秒竟上演翻車慘案。（民視提供）

當天比賽戰況激烈，藝人大芭安苡葳一開場就祭出高難度劈腿動作震撼全場，當地媽媽們也不甘示弱輪番鬥舞。面對強勁對手，徐新洋與余思達突發奇想，決定現場挑戰模仿麥可傑克森經典的「反重力前傾45度」，沒想到徐新洋方向完全傾錯，兩人當場翻車。

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坐鎮主持的胡瓜在旁邊看下去，決定親自下場，並攜手阿翔要向大家示範正宗版本。不料兩人才剛擺出架勢，阿翔就支撐失敗，導致胡瓜整個人直挺挺摔倒在地，甚至慘烈到只剩鞋子留在原地，超爆笑的畫面讓全場的笑聲完全停不下來。而該賽事最終決賽由徐新洋對上實力驚人的媽媽代表，雙方一路激戰到第七筊才分出高下，最後由成功擲出七次聖筊的媽媽抱走獎金。

《綜藝大集合》來到台北文山木柵忠順廟。（民視提供）

除了舞蹈大賽，製作單位也因應時事，針對近日台灣鼠患話題延燒，特別向廟宇主祀、護佑茶農且驅除蟲害的保儀大夫請命除蟲，發想出全新遊戲「保儀大夫捕鼠趣」。

遊戲由6位女生穿上黏有魔鬼氈的灰色帆布服化身老鼠，平躺在木板上靠滾動逃脫，男生則扮演保儀大夫攜手抓鼠。藝人隊派出徐新洋與璽皓展現超強默契、火力全開，一舉成功捕獲4隻老鼠。隨後輪到女藝人隊擔任老鼠，由籃籃、賴慧如、大芭安苡葳、宜芳、張芷緹與小珍奶全員出動。

原本眾人看好籃籃、宜芳與小珍奶有望成功脫逃，沒想到身為領頭鼠的籃籃竟意外失去方向感，滾動路線大偏離，直接錯失逃脫機會，現場笑料百出。最終觀眾隊同樣抓下4隻老鼠，雙方激戰後，藝人隊因為僅有1隻老鼠成功脫逃，無奈與獎金擦肩而過。

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