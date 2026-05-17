《魷魚遊戲》國民奶奶喪夫 88歲金英玉痛失摯愛

南韓「國民奶奶」金英玉傳出丈夫過世。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕南韓「國民奶奶」金英玉雖已高齡88歲仍活躍於演藝圈，曾在熱播劇《海岸村恰恰恰》、《魷魚遊戲》、《歡迎來到王之國》演出的她，今（17）日傳出喪夫。金英玉的丈夫、KBS播音員出身的金永吉不幸因病辭世，享壽89歲。

金永吉因長期病痛撒手人寰，靈堂設於首爾聖母醫院殯儀館，出殯儀式將於19日上午8時舉行。金英玉與子女、孫子、孫女一同以喪主身分治喪，大批南韓網友都紛紛安慰金英玉不要過度悲傷，並表示哀悼。

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金英玉曾出演《海岸村恰恰恰》是奶奶專業戶。（翻攝自@tvN drama）

金玉英雖是南韓資深演員，但晚年經歷不少波折。她的孫子於2015年遭遇嚴重車禍，在路邊攔計程車遭無照酒駕撞上，當時金英玉十分悲痛說：「我真的很恨那個駕駛，他喝了酒還開贓車撞人，我的孫子差一點就喪命」。金英玉的孫子因車禍造成脊椎重創與肺部受損，下半身癱瘓，如今仍由金英玉照顧。

金英玉在節目上透露，真的想要一個人好好過生活。（翻攝自MBN）

先前金英玉曾於電視節目中語出驚人地說：想要一人好好過餘生，還指出財產分配自己要拿8成，引起熱烈討論。

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