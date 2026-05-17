自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

《魷魚遊戲》國民奶奶喪夫 88歲金英玉痛失摯愛

南韓「國民奶奶」金英玉傳出丈夫過世。（翻攝自X）南韓「國民奶奶」金英玉傳出丈夫過世。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕南韓「國民奶奶」金英玉雖已高齡88歲仍活躍於演藝圈，曾在熱播劇《海岸村恰恰恰》、《魷魚遊戲》、《歡迎來到王之國》演出的她，今（17）日傳出喪夫。金英玉的丈夫、KBS播音員出身的金永吉不幸因病辭世，享壽89歲。

金永吉因長期病痛撒手人寰，靈堂設於首爾聖母醫院殯儀館，出殯儀式將於19日上午8時舉行。金英玉與子女、孫子、孫女一同以喪主身分治喪，大批南韓網友都紛紛安慰金英玉不要過度悲傷，並表示哀悼。

金英玉曾出演《海岸村恰恰恰》是奶奶專業戶。（翻攝自@tvN drama）金英玉曾出演《海岸村恰恰恰》是奶奶專業戶。（翻攝自@tvN drama）

金玉英雖是南韓資深演員，但晚年經歷不少波折。她的孫子於2015年遭遇嚴重車禍，在路邊攔計程車遭無照酒駕撞上，當時金英玉十分悲痛說：「我真的很恨那個駕駛，他喝了酒還開贓車撞人，我的孫子差一點就喪命」。金英玉的孫子因車禍造成脊椎重創與肺部受損，下半身癱瘓，如今仍由金英玉照顧。

金英玉在節目上透露，真的想要一個人好好過生活。（翻攝自MBN）金英玉在節目上透露，真的想要一個人好好過生活。（翻攝自MBN）

先前金英玉曾於電視節目中語出驚人地說：想要一人好好過餘生，還指出財產分配自己要拿8成，引起熱烈討論。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆ 

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中