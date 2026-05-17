「原子少年2」陳傳欣台藝大校門遭車禍 肇逃嫌車停校內後到案

原子少年2選秀出身的陳傳欣騎機車途經台藝大校門口時，遭一名駕駛倒車撞上。（翻攝自IG）

〔記者吳仁捷／新北報導〕原子少年2選秀出身的陳傳欣騎機車途經台藝大校門口時，遭一名駕駛倒車撞上，肇事駕駛不但未下車查看，還將車輛停進台藝大後逃逸，陳傳欣遭撞倒後倒地，全身擦挫傷送醫，警方循線通知車主，通知肇事駕駛黃嫌到案，黃嫌辯稱車禍後一時慌張，車禍肇因及責任歸屬，仍待調查釐清。

陳傳欣將遭遇車禍PO網（見圖）。（翻攝自Threads）

陳傳欣今天也將遭遇車禍PO網路，透露…「發生了一場蠻嚴重的車禍。對方倒車衝撞我，撞擊後便肇事逃逸…真的很謝謝當時在路口幫忙我的台藝大同學們、警衛先生，以及現場協助的民眾，也謝謝辛苦的醫療人員們…目前人還在休養中，也希望後續一切都能順利處理。」

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據了解，26歲陳傳欣參加原子少年2選秀出身，16日晚間10時14分，他騎機車準備離開台藝大時，在大觀路一段的校門口遭一輛倒車的轎車撞上，陳傳欣隨即連人帶車摔倒。由於當時仍有學生出入，見狀立即報案，警方、消防到場，將患者陳傳欣送醫，意識清醒，到院全身擦挫傷，無生命危險。

藝人陳傳欣騎機車離開台藝大時，遭一輛轎車倒車撞上倒地，肇事駕駛將車開入台藝大內逃逸（見圖），警方兩小時通知到案，依肇事逃逸等罪嫌送辦，警方最重將開罰九千元並吊銷駕照。（警方提供）

警方過濾監視器，發現肇事車輛隨後開入校內停車後逃逸，警方以車追人，三小時找到車主，車主是31歲黃男駕駛，警方通知黃男到場，他辯稱當時感覺撞到什麼，因有急事連忙停車後離去。

藝人陳傳欣騎機車離開台藝大時，遭一輛轎車倒車撞上倒地，肇事駕駛將車開入台藝大內逃逸（見圖），警方兩小時通知到案，依肇事逃逸等罪嫌送辦，警方最重將開罰九千元並吊銷駕照。（警方提供）

由於黃姓駕駛涉及肇事逃逸，警方依肇事逃逸、過失傷害等罪嫌，函送新北地檢偵辦，另依針對肇事逃逸開罰，最重處以9000元罰鍰，並吊銷駕照警惕。

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