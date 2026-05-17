老婆送的百萬車遭撞！八點檔男星驚呆：原來車牌壞了連號碼都要換

張捷（右）和夏如芝婚姻幸福美滿。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕39歲張捷曾演出《女力報到》、《天之驕女》等多部八點檔，近年轉行打拚，2022年收到老婆夏如芝送上的百萬韓系休旅車，他愛車如命還特地送去貼膜改成最愛的消光視覺效果，沒想到今（17日）卻發生車禍，還意外讓他解鎖了一個超錯愕的都市冷知識。

張捷發生車禍。（翻攝自臉書）

車禍發生後，張捷心情大受影響，立刻在臉書心痛Po文：「出車禍啦⋯好在沒有人受傷，只有車牌被撞歪，也好在車體沒有受損。」只見事故現場車體幸運保住，但那塊掛在車頭的車牌卻被撞得面目全非、當場歪斜。雖然不幸中的大幸是「人車均安」，但緊接著迎來的監理所大魔王流程，卻讓張捷徹底傻眼了。

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張捷發生車禍。（翻攝自臉書）

面對歪掉的車牌，張捷隨後在發文中忍不住大喊：「原來車牌受損，要換車牌，連車號也換！你們知道嗎？」這番極度不可置信的語氣，瞬間吸引大批網友歪樓敲碗，直呼：「真的長知識了！」、「人平安最重要，舊號碼去、新號碼來，當作破財消災」。雖然愛車慘遭「毀容」，但張捷依然保持正能量，立刻決定轉念要把這台百萬禮物送去大整型，在文末不忘標記愛店喊話：「來個大整理～期待進化版本的帥車。」

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