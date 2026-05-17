5月17至23日十二生肖週運曝光 屬豬爽翻「財運桃花全開」

命理專家曼樺老師歸納出5月17至23日12生肖週運。（AI生成資訊）

〔娛樂頻道／綜合報導〕5月17至23日週運來囉，命理生肖專家曼樺老師整理出12生肖整體趨勢排行榜，她指出，本週屬豬的人氣勢最旺，無論事業、財運、愛情都有貴人加持，可說好運連連。鼠、蛇兩生肖則在工作、財富、健康方面有好消息，想知道本週自己運勢如何？趕緊往下看。

【事業前三名】

▲第1名 豬

屬豬的人本週運勢超旺，工作上平安順利、心想事成，且接下來的計畫合作一路都有貴人扶持。

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▲第2名 鼠

屬鼠的人本週會有貴人出現，工作上可獲得主管肯定，賦予你更重大的責任。

▲第3名 蛇

屬蛇的人本週事業穩中求，長期追蹤的客戶感受到你的誠意，終於願意攜手合作，一起合作發大財。

▲第3名 馬

本週有兩個第3名，屬馬的人運勢不斷向上竄升，手頭上進行的案子進度加快，雖然免不了加班，但努力一定有收穫。

【財運前三名】

▲第1名 豬

屬豬的人財運開始好轉，隨著工作順利，錢財自然滾滾而來，上半年你已經有點感覺了。接下來請靠著你的專業，在富貴之路上穩健向前跑。

▲第2名 鼠

這一週屬鼠的人正財旺旺，流浪在外的欠款、尾款都會回到口袋，讓你鬆了一口氣。

▲第3名 蛇

屬蛇的人財運躍升，還有偏財運給你小驚喜，總而言之，意外之財多多。

【愛情運前三名】

▲第1名 豬

桃花大爆發的時刻到了！屬豬的人一直嚮往愛情，其實驀然回首，那人卻在燈火闌珊處，回頭看看自己身邊的人，對方一直都陪著你。

▲第2名 鼠

對屬鼠的人來說，這週非常甜蜜，有伴侶的人可以好好享受兩人天地。

▲第3名 蛇

屬蛇的單身女性請注意，妳的戀愛運將在這週得到許多好消息，甚至有可能找到另一半。新婚的蛇女孩有可能雙喜臨門，傳來懷孕的消息。

【健康運前三名】

▲第1名 蛇

屬蛇的人本週運動量加大，所以健康運不錯。只要有時間，就好好調節體能，隨時保持最佳狀態。

▲第2名 鼠

屬鼠的人本週健康運佳，有游泳習慣的人會發現，最近睡眠品質也跟著變好喔。

▲第3名 雞

屬雞的人本週健康運不錯，利用養花養草希望能夠放鬆壓力的你，看著綠色植物漸漸綻放光彩，心情也會跟著開朗起來。

☆民俗說法僅供參考☆

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