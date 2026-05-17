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娛樂 音樂

孫燕姿躺著也中槍！動力火車尤秋興點名「要怪就怪她」

動力火車在小巨蛋進行最後一場演出。（記者王文麟攝）動力火車在小巨蛋進行最後一場演出。（記者王文麟攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲獎最佳演唱組合動力火車，今（17日）晚在小巨蛋舉辦台北站最終場「台新銀行冠名贊助動力火車一路向前世界巡迴演唱會台北旗艦場」，唱完《I'll Be Back》，顏志琳和尤秋興首度和全場上萬歌迷閒聊，沒想到尤秋興竟然「牽扯」人在大巨蛋開唱的孫燕姿，開玩笑說：「要怪就怪孫燕姿。」

孫燕姿在大巨蛋進行台北最終場演出。（Make Music提供）孫燕姿在大巨蛋進行台北最終場演出。（Make Music提供）

今晚動力火車在小巨蛋舉辦最終場演唱會，新加坡天后孫燕姿則在大巨蛋舉辦台北最終場演唱會，因此兩個場館周邊停車位一位難求，尤秋興說有朋友打電話給他，反映都找不到停車位，他開玩笑說：「不要怪我們，要怪就怪孫燕姿，她在大巨蛋有4萬人，她佔太多位子了，我們只有1萬人，沒有找到停車位不要怪我們。」接著演唱前兩天沒唱過的《不要怪我》，也算是無厘頭為演唱歌曲鋪梗，也點出孫燕姿的高人氣。

另外動力火車再次介紹舞台上耗資8千萬打造的硬體及舞台設備，尤秋興笑說，今天唱完就要拆台了，「我想把床搬來這裡睡幾晚。」他還提到有朋友打電話給他，說今天是動力火車最後一場，希望他全力以赴演唱，尤秋興說：「不好意思，我從第一場就全力以赴了。」還說今晚會用盡力氣演出，因為唱完就要去慶功宴了。今晚動力火車也陸續唱了《不甘心不放手》以及《明天的明天的明天》等歌曲。

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