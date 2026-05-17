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峮峮辣曬超狂螞蟻腰 放送美腿超狂比例掀暴動

峮峮穿著印花布料服飾，充滿春夏氣息且帶著濃濃性感休閒時尚味。（翻攝自IG）峮峮穿著印花布料服飾，充滿春夏氣息且帶著濃濃性感休閒時尚味。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕中職中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」人氣成員峮峮，今（17）在社群上曬出一系列辣秀螞蟻腰的中空辣照，身上的印花布料、精緻紅唇妝容都令人驚豔。

在這系列照片中，峮峮穿著短版上衣搭配印花寬鬆短褲，頭上戴的鴨舌帽也是同款印花布料，充滿春夏氣息且帶著濃濃性感休閒時尚味，照片才上傳4小時，已經吸引無數網友前來按讚。

中職中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」人氣成員峮峮辣秀螞蟻腰。（翻攝自IG）中職中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」人氣成員峮峮辣秀螞蟻腰。（翻攝自IG）

畫面中，峮峮時而倚靠在桌邊；時而愜意半躺在沙發上，一張峮峮托腮在沙發上打電腦的照片，更清楚可見峮峮的腰有多細，她穿的短褲腰圍和峮峮的腰中間還有一大截空隙。讓人羨慕她的火辣身材。

峮峮上半身穿著一件白色短版中空T恤，風格簡約率性。（翻攝自IG）峮峮上半身穿著一件白色短版中空T恤，風格簡約率性。（翻攝自IG）

除了別具巧思的穿搭，峮峮也刻意露出自己的白皙美腿，這系列照片，不只峮峮舉手投足皆美麗，她還大放福利曬出一張，只有短褲和美腿的局部照，成功展現出健康又帶點性感迷人曲線。

峮峮大放福利曬出一張，只有短褲和美腿的局部照。（翻攝自IG）峮峮大放福利曬出一張，只有短褲和美腿的局部照。（翻攝自IG）

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