「只能眼睜睜看孩子毀掉」...沈伯洋看《失樂園》情緒失守

民進黨立委吳思瑤（左起）、沈伯洋、林月琴、賴惠員出席電影《失樂園》公益包場特映。（記者鍾志均攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕台片《失樂園》今（17）在國賓長春影城舉辦公益特映，現場集結民進黨立委林月琴、吳思瑤、賴惠員與沈伯洋到場聲援，影片播畢後傳出啜泣聲，不少觀眾情緒潰堤，其中沈伯洋直言「這不是戲劇而已，是台灣真實正在發生的事。」

范少勳（右）在《失樂園》演社工，揭高壓真實日常。（資料照，冬候鳥電影、文策院提供）

《失樂園》聚焦兒少犯罪，社工、育幼院孩子和離院少年議題，長期關注兒少議題的林月琴感性表示：「不是只有孩子辛苦，第一線社工跟整個機構都很辛苦。」她也直言，現在最缺的其實是時間、專業人力與更多社會支持，「安置不是讓機構自己苦撐，而是整個社會都該一起負責。」

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林月琴語重心長表示：「每一萬個孩子裡，就有8個需要安置。」希望大家不是看完電影就結束，而是真的開始願意關心。

一向給人冷靜形象的沈伯洋，談到《失樂園》時情緒也明顯起伏。（記者方賓照攝）

一向給人冷靜形象的沈伯洋，談到《失樂園》時情緒也明顯起伏。他坦言，過去在大學時期就做過青少年輔導，電影中的許多情節，和自己真實接觸過的案例幾乎一模一樣，「很多時候是眼睜睜看著制度沒辦法幫助孩子，看著他們慢慢被毀掉。」甚至有幾段戲因為拍得太真實，讓他一度「不太敢看下去」。

沈伯洋進一步指出，現在最大的問題其實是「接住孩子的人不夠了」。無論是社工、輔導老師、寄養系統或感化教育現場，全都長期缺乏專業人力，「當孩子離開這些機構後，外面的世界更危險，如果沒有人接住，很可能就會被詐騙、犯罪吸走。」

民進黨立委林月琴（左起）、吳思瑤、沈伯洋出席電影《失樂園》公益包場特映。（記者方賓照攝）

看片後哭到停不下來的吳思瑤則表示，藝術創作本身就是一場社會運動。她提到，長年投入不同社會議題相關舞台劇，包括家暴、流浪動物、失智症與罕病等，就是希望透過文化力量讓社會真正理解問題。她也大讚《失樂園》讓更多人看見「第一線社工到底有多辛苦」。

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