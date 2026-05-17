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娛樂 最新消息

吳宗憲現身宣布不當綜藝咖了 下戰帖PK周杰倫：辦得比他好

吳宗憲透露演唱《離人》時內心無比感動，自豪演唱會全場有歡笑也有淚水。（記者王文麟攝）吳宗憲透露演唱《離人》時內心無比感動，自豪演唱會全場有歡笑也有淚水。（記者王文麟攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕綜藝天王吳宗憲今年3月底在台北國際會議中心熱烈開唱，舉辦「2026臭男人巡迴演唱會」，他今出席「東森樂齡四健會益智競賽」時，談及演唱會的熱烈迴響，當場大放厥詞，幽默宣稱辦得比周杰倫、蔡依林還要好，直言「不想當綜藝咖了」。

吳宗憲聊到3月底剛落幕的個人演唱會，神情顯得相當自豪。回首演藝生涯，他有感而發地表示：「我在藝能界40年了，一眨眼阿爾發唱片也開了40年，我們當年還跟迪士尼合作。現在我想回到初心，不當綜藝咖了，我根本是演唱會咖！」

吳宗憲自封演唱會咖，透露接下來還有10場海外巡迴。（記者王文麟攝）吳宗憲自封演唱會咖，透露接下來還有10場海外巡迴。（記者王文麟攝）

對於演唱會的精彩程度，憲哥更是自信爆棚，甚至不忘點名樂壇天王天后開嗆：「我的演唱會全場有歡笑有淚水，辦得比杰倫、蔡依林都好！大家都聽到掉眼淚、拼命喊安可。」 他笑稱，能夠重新回到歌手身分讓他感到無比高興，並透露接下來在星馬、中國還有10場巡迴演出，要繼續用歌聲征服歌迷。

吳宗憲表示在舞台上的某些瞬間，連自己都差點淚灑現場。他感性分享：「演唱會上我唱了一首歌叫《離人》，裡面歌詞寫：『有人說一次告別，天上就會有顆星又熄滅』，唱的時候真的很感動。」

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