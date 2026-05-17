南港LaLaport威秀驚傳火警 電影看到彩蛋突喊失火

南港LaLaport疑似傳出火警。（資料照，記者張嘉明攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕台北新地標南港LaLaport內威秀影城今（17）日傳出火警，現場民眾指看電影到一半聞到燒焦味濃厚，疑似爆米花機或保溫箱起火，影廳內觀眾已被請出場並緊急疏散，詳細情況待業者釐清。

台北南港LaLaport威秀影城開幕時請來男星劉冠廷。目前因疑似火警暫停營業。（資料照，威秀影城提供）

社群也不斷有人發文表示自己剛買完電影票，沒想到進場前10分鐘，鐵門直接拉下，且完全無警報聲，就被疏散。身在美食街的民眾也表示煙霧瀰漫整層樓，且濃煙密布；電影準備看到彩蛋橋段時，工作人員宣布：已經著火了，請往外移動。出影廳後濃煙聞起來很嗆，雖然努力憋氣仍覺得頭暈，現場民眾表示：希望不要有人受傷。

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目前南港LaLaport威秀影城暫停營業，消費者可於7日內憑票券至櫃台退費，但不能憑南港LaLaport威秀影城票券至其他分店觀影。

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（影片來源：Threads @kirbyassociation 授權使用）

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