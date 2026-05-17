19歲偶像爆腦梗塞 動刀救命親吐「痛苦超乎想像」

19歲日本偶像女團「SKE48」前成員鈴木來，竟發生腦梗塞。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕19歲日本偶像女團「SKE48」前成員鈴木來，竟發生腦梗塞（又稱缺血性中風），不得不暫時中斷演藝事業休養。她於本月13日進行手術治療，今（17）日在社群報平安，表示已轉出加護病房，透露：「過程比我想像艱難10倍」。

鈴木愛來在社群報平安，表示已轉出加護病房，透露：「過程比我想像艱難10倍」。（翻攝自X）

2023年8月，鈴木愛來通過SKE48第12期生選秀，後於2025年2月退團。今年1月23日宣布加入團體「Nü FEEL.」，原定在2月14日以新成員身分出席粉絲見面會，卻在當月12日透過經紀公司宣布她因腦梗塞入院，無法參與粉絲見面會。

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2月28日鈴木愛來出院，3月14日更曬出自己戴著口罩外出的照片，她說自己被爸媽帶到神社接受祈福儀式，祈求5月的手術順利。本月5日，鈴木愛來發文宣布放棄加入Nü FEEL.，原因是：「考慮到我的健康狀況和未來的治療計畫，經過深思熟慮，我決定不參加該計畫」，隨後公司也宣告Nü FEEL.結束團體活動。

鈴木愛來今年1月23日宣布加入團體「Nü FEEL.」，後因病退出。（翻攝自X）

剛動完手術的鈴木愛來今日報平安，讓粉絲鬆了一口氣，同時紛紛留言為她加油打氣：「恢復狀況看起來很好」、「太棒了，加油」、「不要著急，我們一步一步慢慢來」。

5月5日，鈴木愛來發文宣布放棄加入Nü FEEL.。（翻攝自X，圖右為Google 翻譯）

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