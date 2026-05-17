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娛樂 最新消息

「憲憲家族」群組集氣！温嵐敗血性休克入院 吳宗憲曝最新病況

吳宗憲談温嵐因敗血性休克住進ICU，神色凝重表示聽說是引發了腎臟問題。（記者王文麟攝）吳宗憲談温嵐因敗血性休克住進ICU，神色凝重表示聽說是引發了腎臟問題。（記者王文麟攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕温嵐驚傳因腹部劇痛、持續高燒送醫，驚檢出「敗血性休克」住進加護病房，虛弱的她見到經紀人還自責落淚。對此，吳宗憲今日出席「東森樂齡四健會益智競賽」時談及此事，難掩憂心表示，聽說是敗血症引發了腎臟問題，一看到消息就馬上幫她祈福禱告。

吳宗憲語帶不捨地表示：「她算半個憲憲家族。我其實不太知道狀況。以前我的演唱會他有來當嘉賓，唱得很好，聽到這個消息真的蠻難過的。」憲哥透露，大家在群組裡都親暱叫她「嵐妹」，目前家族群組所有人都在集氣給予祝福，但他心疼表示「本人還沒出現」，希望大家都能平安健康。至於外界關心的最新病況，他則透露：「現在具體的情況還是要問經紀人，那經紀人也要去問醫生，聽說是敗血症引發腎臟問題，健康真的很重要。」

吳宗憲自豪健檢報告數值全藍超健康。（記者王文麟攝）吳宗憲自豪健檢報告數值全藍超健康。（記者王文麟攝）

看到身邊友人健康亮紅燈，吳宗憲也分享自己的養生秘訣。他透露自己現在不吃白米飯、改吃紅藜飯，今天更是不到清晨5點就起床打高爾夫球，自豪表示，自己的健檢報告數值全在標準值中間，甚至開玩笑炫耀視力好到像有透視眼：「我兩眼視力都高達1.2！我現在看過去，你穿什麼內褲我都看得到。」直呼人真的要多活動，健康才是最重要的本錢。

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