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娛樂 日韓

女神都在露 齋藤飛鳥、張員瑛同款內褲爆紅 價格震驚網友

日本偶像女團乃木坂46前成員齋藤飛鳥（左）與韓國大勢女團IVE成員張員瑛竟然撞內褲。（本報合成圖，翻攝自IG）日本偶像女團乃木坂46前成員齋藤飛鳥（左）與韓國大勢女團IVE成員張員瑛竟然撞內褲。（本報合成圖，翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本偶像女團乃木坂46前成員齋藤飛鳥，日前出席國際精品品牌Miu Miu銀座店重新開幕活動，她身著可愛的露肚臍裝，更大方露出內褲褲頭，日本網友發現這件淺藍色的內褲也是Miu Miu產品，官網標價進16萬日圓（約新台幣3.2萬元），令人震驚。無獨有偶，先前南韓人氣女團IVE成員張員瑛也同樣在社群曬出自己的美照，挑展低腰風潮的她，同樣露出黑色內褲褲頭，恰好就是同一件，但不同顏色。

齋藤飛鳥穿著可愛風格服飾，巧妙露出淺藍色內褲頭。（翻攝自IG）齋藤飛鳥穿著可愛風格服飾，巧妙露出淺藍色內褲頭。（翻攝自IG）

齋藤飛鳥當日穿著散發著可愛氣質的露肚臍裝，並露出淺藍色內褲褲頭，網友在社群發文表示千葉縣東急社區徵聘管理員，月薪為14萬6630日圓（約新台幣2.9萬元），驚訝到：「工作一個月，竟然連一條內褲都買不起」。該文吸引超過560萬人次瀏覽，更有網友表示：「價格那麼貴，布料還那麼少」、「這條內褲有什麼隱藏功能嗎，為什麼那麼貴」、「高級時尚是我們平民無法理解的」。

張員瑛露出的內褲和齋藤飛鳥是同一款式不同色，一件要價約新台幣3.2萬元。（翻攝自IG）張員瑛露出的內褲和齋藤飛鳥是同一款式不同色，一件要價約新台幣3.2萬元。（翻攝自IG）

先前張員瑛則穿著俏皮米白色短版無袖上衣搭配低腰裙裝，放下刻板印象的公主風格，大膽展現「Sagging Fashion」的街頭文化，同樣露出內褲褲頭，只不過張員瑛選擇的是黑色同款，驚艷眾人。

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