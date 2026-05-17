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娛樂 最新消息

孫安佐秀火焰槍收押禁見 士院：涉公共危險4罪嫌重大有串滅證之虞

孫安佐14日在社群平台上傳「自製火焰槍」影片，涉公共危險等罪嫌被士林地院裁定羈押禁見。（記者王文麟攝）孫安佐14日在社群平台上傳「自製火焰槍」影片，涉公共危險等罪嫌被士林地院裁定羈押禁見。（記者王文麟攝）

〔記者王定傳／台北報導〕知名藝人孫鵬和狄鶯的兒子孫安佐，14日在IG上傳影片，分享自己發明的火焰槍，噴出10多公尺的巨大火焰，孫還表示：「要把一些老鼠給清掉，拿這個就剛剛好」；檢方昨訊後聲請羈押禁見，士林地院法官今訊問孫安佐後認為，他涉刑法恐嚇公眾、以他法致生往來危險、槍砲彈藥刀械管制條例「未經許可持有非制式獵槍罪及槍砲非法持有模擬槍」共4罪嫌重大，且有串滅證之虞，裁定羈押禁見。

孫安佐14日在社群平台上傳「自製火焰槍」影片，涉公共危險等罪嫌被士林地院裁定羈押禁見。（記者王文麟攝）孫安佐14日在社群平台上傳「自製火焰槍」影片，涉公共危險等罪嫌被士林地院裁定羈押禁見。（記者王文麟攝）

法官訊問孫安佐後認為，孫涉刑法恐嚇公眾、以他法致生往來危險、「槍砲彈藥刀械管制條例」未經許可持有非制式獵槍罪及槍砲非法持有模擬槍罪，犯罪嫌疑重大，本案處於偵查階段，依卷內資料，尚有其他證人及共犯未到案待深入追查、釐清，審酌孫與相關共犯或證人間的關係，且以現今通訊技術便捷、迅速及私密特性，倘未將他羈押並禁止接見、通信，難謂其不會與證人或共犯串證，故於案件偵查完備前，有事實足認孫尚有串證、滅證之虞而有羈押原因存在。

法官並權衡維持刑事司法權有效行使、後續審判程序的順利進行及維護社會秩序公益目的，與羈押對被告人身自由干預程度，審酌本案有上述羈押原因，湮滅證據及勾串共犯或證人可能性，難藉由具保或限制住居等替代處分加以防範，羈押手段乃合於比例原則，因認有羈押必要，裁定從今日起羈押2月，並禁止接見通信。

孫安佐在IG社群平台上傳火焰槍影片，引發公眾安全疑慮，檢方因此向法院聲押禁見獲准。（取自孫安佐IG）孫安佐在IG社群平台上傳火焰槍影片，引發公眾安全疑慮，檢方因此向法院聲押禁見獲准。（取自孫安佐IG）

孫安佐是在14日於IG上傳影片，「公開2026最新發明神級火箭槍」，畫面中孫揹著類似瓦斯桶，填裝煤油後點火，立刻噴出超巨量火焰，射程達10多公尺，頓時黑煙竄天。他聲稱全程都有做好安全措施，還表示，「把一些老鼠給清掉的時候，拿這個就剛剛好這樣」。畫面曝光引發網路議論。

警方根據檢舉，認為孫安佐持用的噴火槍，射程及威力超出一般民用範疇，且是在北投溪畔測試，火焰效果巨大，又緊臨公眾通行道路及民宅，引發公眾安全疑慮，涉犯公共危險等罪，昨日清晨前往孫安佐北投住家搜索，將孫安佐帶回調查。

檢警在搜索孫安佐家時，還意外發現模擬槍及改造槍枝2把。（資料照，記者陳奕全攝）檢警在搜索孫安佐家時，還意外發現模擬槍及改造槍枝2把。（資料照，記者陳奕全攝）

檢警在搜索孫安佐家時，還意外發現模擬槍及改造槍枝2把，且在初步測試後，其中1把疑似具備殺傷力，目前已經送至刑事局鑑定，若鑑定結果達法定標準以後，全案將進一步上升至持有具殺傷力槍枝罪。

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