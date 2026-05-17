郭富城愛妻出事 方媛《桃花塢6》炎上後急返老家原因曝光

香港天王郭富城（右）對嫩妻方媛十分寵溺。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕香港天王郭富城超疼嫩妻方媛，近日方媛上實境綜藝秀《五十公里桃花塢6》，因堅持住單人套房，無視蕭敬騰、庾恩利等9名男星被迫共用1衛浴，慘遭炎上。且《桃花塢6》記者會方媛並未現身，引發外界質疑，後網友目擊郭富城與方媛出現在中國安徽，才知道方媛外公過世，她第一時間放下所有工作回老家奔喪，愛妻心切的郭富城也同時暫停行程。

方媛上實境綜藝秀《五十公里桃花塢6》，因堅持住單人套房，無視蕭敬騰、庾恩利等9名男星被迫共用1衛浴，慘遭炎上。（翻攝自YouTube）

方媛在《桃花塢6》堅持住單人套房，在網路上被廣大網友批評只圖自己便利、不配合團體生活。方媛團隊檢舉指她EQ很低的文章，引起網友反彈。《桃花塢6》在重慶舉行發布會，導演表示方媛因「老家突發急事」臨時請假缺席，網友原以為方媛耍大牌，後來才知道，老家真的有事。

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網友目擊郭富城與方媛夫妻出現在安徽，來自安徽的方媛一身黑持香祭拜，郭富城也親切慰問老家親人，夫妻倆忙前忙後。陪著老婆處理外公後世的郭富城，也顯得相當體貼，事事照顧，鉅細靡遺。

方媛未現身《桃花塢6》記者會，引發外界質疑（翻攝自IG）

郭富城對於方媛上《桃花塢6》被網友罵翻並未表達意見，方媛曾一度發文替自己發聲，指「善良，不必委屈自己；懂事，也不必勉強硬撐。不要為了迎合別人，將就自己，女孩子的配得感，從來不是靠一次次退讓換來的」。

「小哈利」庾恩利也是《桃花塢6》的嘉賓之一。（翻攝自IG）

網友對於方媛的發文嗤之以鼻，更指她的單人房原本就是其他男星禮讓她，之後還為了避嫌未進她的房間使用衛浴設施，造成9個大男人只能共用1間衛浴的不便。9位男星和方媛商量希望她歸還單人房間，但她卻覺得「不必委屈自己」，這種態度被網友痛罵，之後方媛默默刪文，風波卻持續延燒。

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