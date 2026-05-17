劉俊謙暖舉曝光！23歲血癌男收親筆信淚崩：他說我能改寫命運

劉俊謙寫信給罹患血癌的Owen。（翻攝自IG、Owen授權提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕香港一名劉俊謙的男粉絲罹患血癌，劉俊謙輾轉得知之後，為他送上一本《幻愛》的小說，甚至寫信鼓勵他，讓男粉絲感動不已，整個留言區的網友也為之動容。

這位男粉絲名叫Owen，23歲就罹患血癌。他非常喜歡港星劉俊謙，因為看了舞台劇《前度》認識他，劉俊謙在《教束》飾演的老師，更是他出社會當了中學老師之後的榜樣。

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Owen非常喜歡港星劉俊謙，因為看了舞台劇《前度》認識他，劉俊謙在《教束》飾演的老師也成為了他的榜樣。（資料照，記者胡舜翔攝）

後來他不幸罹患血癌，接受化療當中，醫師擔心會感染、加重病情，因此建議他不要出門趴趴走。不過剛好劉俊謙主演的電影《幻愛》上映，Owen又擔心以後沒有機會看到了，因此多戴了好幾個口罩，選人比較少的場次偷偷去看，Owen將其視作治療期間的一點甜。

在機緣巧合之下，劉俊謙知道了Owen的狀況，不但為他送上一本《幻愛》小說，甚至寫了一封信鼓勵他，「每一個字都好溫暖好真誠，看到我哭了出來，真的給了我好大的力量繼續堅持下去。」

Owen曬出劉俊謙寫的親筆信，感動不已。（Owen授權提供）

如今Owen已經可以安全地進場看劉俊謙的作品，每次看到劉俊謙都想起他雪中送炭的溫暖，並回想起劉俊謙寫下的文字：「我不相信命運是已經訂下了，我相信命運是可以被改寫的。」

網友也紛紛表示，「上天到底關了劉俊謙哪一扇窗」、「劉俊謙寫字太好看了」、「劉俊謙人真的太好了」、「希望你健健康康，繼續支持劉俊謙的作品」。劉俊謙主演的電影《寒戰1994》在台上映中。

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