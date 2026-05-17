自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

劉俊謙暖舉曝光！23歲血癌男收親筆信淚崩：他說我能改寫命運

劉俊謙寫信給罹患血癌的Owen。（翻攝自IG、Owen授權提供）劉俊謙寫信給罹患血癌的Owen。（翻攝自IG、Owen授權提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕香港一名劉俊謙的男粉絲罹患血癌，劉俊謙輾轉得知之後，為他送上一本《幻愛》的小說，甚至寫信鼓勵他，讓男粉絲感動不已，整個留言區的網友也為之動容。

這位男粉絲名叫Owen，23歲就罹患血癌。他非常喜歡港星劉俊謙，因為看了舞台劇《前度》認識他，劉俊謙在《教束》飾演的老師，更是他出社會當了中學老師之後的榜樣。

Owen非常喜歡港星劉俊謙，因為看了舞台劇《前度》認識他，劉俊謙在《教束》飾演的老師也成為了他的榜樣。（資料照，記者胡舜翔攝）Owen非常喜歡港星劉俊謙，因為看了舞台劇《前度》認識他，劉俊謙在《教束》飾演的老師也成為了他的榜樣。（資料照，記者胡舜翔攝）

後來他不幸罹患血癌，接受化療當中，醫師擔心會感染、加重病情，因此建議他不要出門趴趴走。不過剛好劉俊謙主演的電影《幻愛》上映，Owen又擔心以後沒有機會看到了，因此多戴了好幾個口罩，選人比較少的場次偷偷去看，Owen將其視作治療期間的一點甜。

在機緣巧合之下，劉俊謙知道了Owen的狀況，不但為他送上一本《幻愛》小說，甚至寫了一封信鼓勵他，「每一個字都好溫暖好真誠，看到我哭了出來，真的給了我好大的力量繼續堅持下去。」

Owen曬出劉俊謙寫的親筆信，感動不已。（Owen授權提供）Owen曬出劉俊謙寫的親筆信，感動不已。（Owen授權提供）

如今Owen已經可以安全地進場看劉俊謙的作品，每次看到劉俊謙都想起他雪中送炭的溫暖，並回想起劉俊謙寫下的文字：「我不相信命運是已經訂下了，我相信命運是可以被改寫的。」

網友也紛紛表示，「上天到底關了劉俊謙哪一扇窗」、「劉俊謙寫字太好看了」、「劉俊謙人真的太好了」、「希望你健健康康，繼續支持劉俊謙的作品」。劉俊謙主演的電影《寒戰1994》在台上映中。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中