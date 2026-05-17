神劇《繁花》爆翻臉風暴 前成員控「整碗端走」 雙方法院見

熱潮席捲2024年的電視劇《繁花》，由名導王家衛操刀。（資料照，澤東提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕2024年掀起追劇狂潮的夯劇《繁花》，由國際名導王家衛親自操刀，成功讓中國男星胡歌再度翻紅，沒想到戲外卻爆出驚人勞資糾紛。曾參與前期籌備的團隊成員「古二」程駿年，控訴自己寫出多條主線劇情，卻慘遭劇組「除名」，不僅沒拿到編劇署名，就連應有報酬也全數落空，引發外界譁然。

更震撼的是，古二還自爆因長期承受巨大壓力，罹患肌肉萎縮無力罕見疾病，消息曝光後掀起兩派論戰。他甚至公開多段會議錄音檔，內容疑似牽涉王家衛與編劇秦雯，瞬間讓《繁花》幕後風暴全面升級。

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示意圖，非古二本人。團隊成員「古二」程駿年稱自己寫出多條主線劇情卻未獲編劇署名，亦未獲得相應報酬。（資料照，澤東提供）

對此，《繁花》劇組先前已三度發表聲明強硬反擊，強調古二僅是前期資料蒐集小組成員，並非正式編劇。劇組指出，古二在開機3個月後，未經溝通便擅自離開，還帶走大量前期籌備資料，自此未再參與後續製作，否認對方所有指控。

導演王家衛及《繁花》工作團隊遭前成員古二控告。（翻攝自YouTube）

不過事件並未平息，雙方如今正式對簿公堂。中國法院近日已向古二送達起訴狀副本、證據資料及開庭傳票。這起名譽權糾紛案，將於8月21日下午1點40分在上海開庭審理，原告則是「上海繁花里企業發展有限公司」。

昔日被封為年度神劇的《繁花》，如今因勞資爭議再度成為輿論焦點，王家衛團隊能否全身而退，也讓外界高度關注。

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