醫美診所驚爆裝針孔偷拍！林心如嚇瘋「像楚門的世界」...親揭保命原則

林心如、鳳小岳今（17日）出席醫美記者會。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕前陣子醫美界爆出震撼醜聞，有診所竟在天花板裝設偽裝成「煙霧偵測器」的針孔攝影機，大肆偷拍顧客，受害者包含大量女性甚至還有未成年少女，引發社會恐慌。林心如、鳳小岳今（17日）出席醫美記者會，被問及此時事題，見過大風大浪的林心如忍不住直呼：「滿恐怖的！」

聊到醫美診所裝針孔一事，林心如覺得很恐怖。（記者潘少棠攝）

聊到醫美診所裝針孔一事，林心如覺得很恐怖，「因為你都不曉得你自己身處在什麼樣子一個楚門的世界裡」，為了不讓自己私底下的模樣無端變成別人的「硬碟收藏」，她大方分享自己的自保秘訣：「像我自己去做醫美的話，一定是有找我認識的診所，都是很固定的。基本上我不認識的不會去，所以都一定是很熟的醫生，很信任的診所我才會去。」

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一旁的鳳小岳聽了也瘋狂點頭，他說：「一定要做好研究，安全性必須要夠。如果有好的朋友可以帶你一起，也有經驗可以跟你分享。我覺得是非常重要的事情。」

林心如自曝除了工作以外，私底下超多時間都是全素顏在過日子。（記者潘少棠攝）

談及保養秘訣。林心如自曝除了工作以外，私底下超多時間都是全素顏在過日子，所以非常追求皮膚要透亮。她轉頭看著鳳小岳說：「男生素顏的機會可能比女生還要更多，對吧？」鳳小岳則無奈苦笑，直呼保養真的是「額外耗時」的苦差事：「對，男生就是要花時間額外來保養這件事情，它就是一個，額外需要做的事情，它需要各種的習慣的養成。」倘若至醫美做電波療程，需要保養的時間就會縮短很多，他也說：「因為我自己在準備工作的時間很長。皮膚這件事情，我能不去想就不去想。所以如果可以有一件事情是讓我可以輔助我，讓我不用擔心，那就是好上加好。」這番碎念被林心如大讚：「那是因為你底子好啊。底子好，所以不怕，你有沒有素顏都是素顏了。」讓鳳小岳只能害羞連聲道謝。

林心如（左）、鳳小岳分享各自的保養訣竅。（記者潘少棠攝）

有趣的是，兩人的保養習慣和一般人大相反，林心如自招屬於「拍戲才認真」的類型，透露不工作時非常隨意，有時擦乳霜就打發一天，「但我反而是拍戲的時候，我就很認真保養。因為拍戲每天都要上妝。那我覺得每天上妝就會比較傷皮膚。所以我就很認真的保養，天天敷臉、卸妝卸得很仔細。上妝之前還會按摩。但不工作的時候我是很懶的，我比較是反過來」。

林心如6年前率先以藝人之姿大方分享醫美電波心得，她始終以自然自信的狀態看待科技保養：「電波其實早已融入我的日常保養行程，現在很多人都有做，是一種能有效率維持自然好狀態的方式，早已成為姐妹聚會時會聊到的保養話題。身為演員，『自然狀態』本身就是表演的一部分，自然而且非侵入的方式，在不影響原有表情與神韻的前提下，它更像是一種高科技保養捷徑，做完幾乎不影響日常生活，可以直接上妝工作，同時維持穩定又自然的好狀態，不刻意改變原本的自己，才是我理想中的保養方式。」

林心如是演藝圈知名「推坑王」。（記者潘少棠攝）

身為演藝圈知名「推坑王」，林心如也曾在《有生之年》金鐘慶功宴上，把電波推薦給交情深厚的楊貴媚，前陣子終於完成療程。林心如分享：「媚姐原本很緊張，還問了我很多『經驗談』，我就跟她說，這比較像是幫肌膚穿上一件隱形緊身衣，讓輪廓線更清晰、整個人看起來更有精神，是給肌膚很溫柔的照顧。」

林心如笑說，現在多少會有些「職業病」，會下意識留意身邊朋友的輪廓線與膚況細節：「看到身邊朋友，像小岳或媚姐狀態變好，我比他們還開心，覺得這筆『青春儲值』存對了！」對此，鳳小岳則幽默回應，「那天她點頭說不錯的時候，我其實鬆了一口氣，通過保養前輩的考核了！現在反而換我開始會觀察身邊朋友的狀態，甚至會主動分享自己的保養方式給對方！」形成自然的「養膚分享圈」。

鳳小岳分享自己的保養心得。（記者潘少棠攝）

鳳小岳特別想告訴男性朋友：「保養這件事上，確實很多男性會因為怕麻煩或工作繁忙，很難特別安排時間去做。但我自己接觸後，我覺得它最實際的地方在於能幫助『加速日常保養』的效果，讓肌膚維持在穩定又自然的狀態，這種高效率的保養方式，能讓男性的日常護理變得更精準且省時。」

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