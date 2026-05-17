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娛樂 最新消息

吳宗憲聞孫安佐秒噤聲！昔碰釘子「這原因」不再多講

吳宗憲談及孫安佐火焰槍案，坦言過去曾給予關心，但如今因人家不樂意決定不再多講。（記者王文麟攝）吳宗憲談及孫安佐火焰槍案，坦言過去曾給予關心，但如今因人家不樂意決定不再多講。（記者王文麟攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕孫鵬、狄鶯之子孫安佐曬出自行發明的「火焰槍」影片，並放話「要把一些老鼠給清掉」，引發社會恐慌。今（17）日下午開庭決定是否羈押。對此，綜藝天王吳宗憲今日出席活動談及孫安佐一事，坦言：「孫安佐的事情，我曾經關心過。」

面對孫安佐再次鬧出重大槍砲風波，吳宗憲受訪時不願多做評論。他坦言過去確實曾給予關心，「孫安佐的事情，我曾經關心過。但人家不需要我們多說話，照理說同在主場我們要多講幾句，但人家不樂意，我們就不要多說。」

面對星二代風波，吳宗憲對鹿希派警告「爸爸做什麼你可以跟著做，沒有做不能做！」（記者王文麟攝）面對星二代風波，吳宗憲對鹿希派警告「爸爸做什麼你可以跟著做，沒有做不能做！」（記者王文麟攝）

隨後，吳宗憲提及同樣曾鬧出爭議的星二代、兒子鹿希派。吳宗憲表示：「至於鹿希派，就讓他自由發揮，人生由他自己決定，我比較不管了。」不過做為父親，他還是隔空拋出金句，嚴厲警告鹿希派要為自己的人生負責：「要自己去領悟『人生沒有低潮，哪來的高潮』？如果你不好好面對人生，那就只好讓人生來面對你。」 最後更表示：「這個人生是可怕的，這個社會是病態的。爸爸做什麼，你可以跟著做；爸爸沒有做的，你就不能做！」

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