鳳小岳混入男公關店「交配外星人」 被林心如當眾搶人...放話：為你寫一齣戲

〔記者李紹綾／台北報導〕鳳小岳去年以影集《人生清理員》奪金鐘60迷你劇戲王，他今（17日）與林心如出席醫美品牌活動，林心如宣布10月自製自演的新戲將開拍，轉頭就向鳳小岳拋出橄欖枝。

鳳小岳出席醫美品牌活動。（記者潘少棠攝）

林心如透露，新戲劇本差一點點就完成了，打算先陪女兒過完暑假再正式上班。當她轉頭關心鳳小岳：「你暑假也要帶小孩出去嗎？」鳳小岳面有難色說：「我今年暑假比較忙，我有拍我有三部戲要拍。」

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林心如一聽，立刻展現「製作人兼推坑王」的霸氣，當場開搶：「哇，好搶手哦，要拍我的戲嗎？那你就變4部了。」結果鳳小岳秒回：「我不知道，你劇本不是還沒寫完嗎？」逼得林心如使出大絕招放話：「我可以為你寫啊！」

鳳小岳（左）與林心如（右）出席醫美品牌活動。（記者潘少棠攝）

讓鳳小岳忙到沒空放暑假的其中一部大作，正是與「偶像劇教母」柴智屏再度合作的新戲《愛上外星情人》。他2013年曾在電影《小時代》與柴智屏合作，暌違多年終於再合作，「我確實很榮幸可以再跟柴姐一起合作，能跟柴姐合作就必須要合作，我覺得在這行業裡面，聽到柴姐要來找你，就是一定會去演，所以這次能夠再收到邀約，我真的非常非常的開心，因為這次的劇本也非常的有意思，所以大家可以期待一下」。

鳳小岳將與同樣剛鍍金的金鐘女配曾莞婷上演正式對手戲。談到對曾莞婷的印象，鳳小岳大讚：「她人非常的舒服，很直接而且很幽默，我們明天就要讀本，所以我很期待可以多認識他。」

《愛上外星情人》的劇本設定極度腦洞大開，描述一個外星人為了完成「與完美女人交配的成年禮」而降臨地球，最後陰錯陽差混進男公關店尋找真愛的奇幻性喜劇。

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