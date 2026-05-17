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娛樂 日韓

林知衍抱下去了！《王室》逆襲《大君夫人》收視飆新高

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓星林知衍主演新劇《我的王室死對頭》原本被外界認為，會被《21世紀大君夫人》大結局狠狠壓制，沒想到不但沒被打趴，收視反而一路狂飆，最新第4集直接衝上6%，刷新自身最高紀錄，Netflix全球非英語影集排行榜更穩坐第一。

林知衍（左）和許楠儁在《我的王室死對頭》上演擁抱戲甜翻觀眾。（翻攝自SBS）林知衍（左）和許楠儁在《我的王室死對頭》上演擁抱戲甜翻觀眾。（翻攝自SBS）

林知衍、許楠儁兩人從互看不順眼，到開始瘋狂誤會彼此暗戀自己，整部戲甜到像在打仗；讓觀眾瘋掉的，還是兩人那場「誤會式擁抱」，尤其許楠儁飾演的財閥男主，明明嘴巴超毒，卻默默照顧林知衍，甚至還因為她一句「房間沒有窗戶」開始心疼。

結果林知衍完全沒發現對方暈船，還把人家當「超級粉絲」，甚至送流浪狗回禮，害有動物過敏的許楠儁崩潰又不敢拒絕，笑翻全網。

林知衍（左）和許楠儁《我的王室死對頭》感情升溫。（翻攝自SBS IG）林知衍（左）和許楠儁《我的王室死對頭》感情升溫。（翻攝自SBS IG）

最後那場擁抱戲，林知衍哭著質問：「你這樣看我，會讓我誤會你喜歡我。」下一秒，許楠儁直接把她整個拉進懷裡，還超霸氣回：「要做就做徹底一點。」這幕播出後，讓不少粉絲「心臟爆擊」。

不少觀眾也大讚，這部劇根本把「相愛相殺」拍出新高度，甚至有人說：「本來只是想隨便看看，結果現在每週都在等更新。」林知衍也被韓媒認證，成功從「惡女專業戶」，進化成新一代浪漫喜劇女王。

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