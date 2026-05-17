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娛樂 電視

徐若瑄鬆口真實家境撞《孤味》 父辭世「蔡阿姨」列席家屬區

〔記者傅茗渝／台北報導〕徐若瑄近日受邀擔任三立都會台全新實境訪談節目《坐吧！聊聊》嘉賓，由小禎、黃嘉千與黃鐙輝聯手主持。14歲便開始扛起家計的徐若瑄，在節目中罕見敞開心房，透露與《孤味》如出一轍的真實家庭背景。

談到擔任監製的電影《孤味》，徐若瑄透露當初導演找上門時，因為故事與自己的家庭背景太過相似，她特地把姊姊與弟弟一起找來聽導演說故事，結果三姊弟當場哭成一團。她感性表示，片中的「蔡阿姨」角色，讓她聯聯想到父親晚年身旁的重要女性，「我們家也真的有一位蔡阿姨。」

徐若瑄（左二）在節目中罕見敞開心房，透露電影《孤味》與自己的家庭背景極度相似。（三立提供）徐若瑄（左二）在節目中罕見敞開心房，透露電影《孤味》與自己的家庭背景極度相似。（三立提供）

她動容透露，父親過世時，媽媽甚至大度地請蔡阿姨坐在家屬區，感謝對方陪伴、照顧爸爸走完人生最後一段路。徐若瑄在節目中由衷表示：「沒有人能24小時照顧一個人，很慶幸爸爸最後身邊有一個深愛他的女人。」超大器的母女情誼與真實家境，讓主持群數度鼻酸。

14歲就北上打拚的徐若瑄，也透露自己小學六年就念了五所學校，成長過程中搬家超過60次，媽媽從不多解釋搬家的原因，也讓她從小就習慣漂泊生活。

徐若瑄14歲就扛起家計。（三立提供）徐若瑄14歲就扛起家計。（三立提供）

後來加入少女隊解散，日本公司找她赴日發展，不會日文的她只花一週就出發前往異鄉，日文都還沒學好，就又被安排到韓國發專輯。那段異鄉打拚的日子她從不因工作辛苦落淚，「都是因為想家哭。」她感性吐露：「後來我發現，不停下來，才是我的安全感。」

從小習慣漂泊生活、搬家超過60次的徐若瑄，坦言現在工作滿檔時，一覺醒來沒看到兒子睡在身旁，都會瞬間驚醒。（三立提供）從小習慣漂泊生活、搬家超過60次的徐若瑄，坦言現在工作滿檔時，一覺醒來沒看到兒子睡在身旁，都會瞬間驚醒。（三立提供）

21歲時，她就靠自己買下人生第一棟房子送給家人，成為全家的依靠。即便到了現在工作滿檔，有時一覺醒來沒看到兒子睡在身旁，都會瞬間驚醒，「恍然不知身處何地！」展現出堅強外表下渴望安全感的一面。

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