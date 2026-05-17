霍建華驚爆「一塊肥皂洗全身」 林心如傻眼揭尪超直男日常

〔記者李紹綾／台北報導〕林心如、鳳小岳今（17日）出席全新電波品牌記者會，大談演藝圈當紅的「自然養膚」新趨勢。林心如透露，自己私底下非常熱衷於把好東西分享給身邊的人，身邊的好友幾乎沒人逃得過她的電波推坑，但唯獨老公霍建華至今仍是一座無法攻破的頑固大山。

林心如出席全新電波品牌記者會。（記者潘少棠攝）

林心如受訪時爆料，老公霍建華不僅沒接觸過任何醫美電波，甚至連一般的做臉都沒做過，「他是個超級怕麻煩的人，可能洗完臉就擦擦化妝水、乳液。（洗澡）就拿一塊肥皂洗全身」，此話一出，瞬間引來全場大笑。

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林心如（右）、鳳小岳（左）出席全新電波品牌記者會。（記者潘少棠攝）

現場有人不解提問：「華哥為什麼不好好保養？」林心如無奈表示，自己因為代言多，經常拿各類優質保養品「進貢」給老公，每次霍建華聽到的時候都敷衍回應「好、好、好」，結果保養品全被冷落、放著沒動過。她甚至笑著吐槽老公對保養品的寵幸程度，大概只有「偶爾好像開了一下下」。

霍建華。（資料照，記者陳奕全攝）

夫妻倆私下也曾有過關於外表的逗趣對話，倘若跟霍建華說：「臉上有細紋，要不要弄一下醫美？」林心如打趣模仿老公的直男反應：「他都說沒關係，我不在意。這樣比較Man。」

不過，林心如始終沒有放棄希望，她認為身為演員，還是需要把最好的一面呈現給螢幕前的觀眾，因此放話未來會持續採取「柔性勸導」。但她也坦言，要讓霍建華踏進醫美診所簡直是演藝圈的世紀難題，最後不忘開玩笑附帶超高誘因：「如果他願意的話，嗯！頒獎給他。」

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