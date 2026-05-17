男團退伍一個禮拜直接上小巨蛋！佳辰曬成木炭 哲言壯肌驚人

〔記者張釔泠／台北報導〕人氣男團Ozone從今年一月起，成員陸續當兵、退伍，終於在暌違4個月後，在今天（17日）全員盡完應盡義務、責任，6人合體完成，正式以完整體重返舞台。

相隔4個月，Ozone再次合體。（索尼提供）

Ozone成員即使在服役期間，依然各方邀約不斷，一合體就工作滿檔，接下新產品代言、新節目主持、新戲劇演出，還有新歌籌備計畫，工作已一路滿到下半年，最讓他們興奮的是立刻要登上5/23的hito流行音樂獎以及6/13的KKBOX風雲榜，隊長祖安說：「Ozone終於在暌違四個月後，要以6個人的型式出現在大家面前了，我們都很期待要把全新的演出送給大家！」

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Ozone成員彼此也已四個月沒有6人同時見面，這段期間文廷、祖安和煥鈞都忙於各自的單曲宣傳和工作，日前終於在哲言、子翔和佳辰休假時聚餐，六人到齊後，都驚呼不已，看到彼此的改變，哲言每天健身，練出超厚實的胸肌；佳辰幾乎天天出操，曬到皮膚超黑；子翔則是籤運極佳，該有的操練之外，輕鬆愉快的度過這段時光。

相隔4個月，Ozone再次合體。（索尼提供）

當6個人合體，一起喊出：「大家好，我們是Ozone！」語畢6個人同步尖叫，大呼好懷念，煥鈞直說：「好感動哦！」祖安笑說：「起雞皮疙瘩了。」子翔打趣說：「四個月沒有當藝人，此時此刻要做訪問，有點尷尬。」佳辰補充：「剛剛看到大家時，有點像回到第一次見面時，還沒那麼熟悉的感覺。」讓成員們笑成一團。

相隔4個月，Ozone再次合體。（索尼提供）

免役的文廷說：「真的很久沒有見到大家，很想念大家在一起的氛圍。我跟哲言真的最久沒碰面，因為他沒有來我的見面會~~」讓哲言緊抓著他的手不放，笑說：「為什麼握著你的手不放？因為手『黏踢踢』！」幫文廷打歌，6人玩笑開不停，讓哲言直說：「很懷念我們之前工作時的鬥嘴！」除了更新彼此的近況，他們也認真討論後續一連串的大型演出內容，互相激盪火花，佳辰說：「我們太有福氣了，退伍一個禮拜就可以上小巨蛋表演，真的很興奮！」

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