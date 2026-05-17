朱孝天又來了！「打麻將被佔位」暗戳阿信 網憂情緒出問題

〔娛樂頻道／綜合報導〕五月天阿信和F4成員言承旭、吳建豪、「仔仔」周渝民聯手舉辦的「F✦FOREVER恆星之城」演唱會，5月底將到印尼雅加達開唱3場，現又傳出好消息，6月27日將到菲律賓馬尼拉開唱，不過近日朱孝天又在節目裡以「打麻將被佔位」暗戳阿信，讓不少網友翻白眼，直呼朱孝天又來了，還有網友憂心他情緒是否又出問題。

言承旭（左起）、吳建豪、阿信、周渝民的「恆星之城」演唱會，將新增馬尼拉場次。（相信音樂提供）

原本五月天在台北大巨蛋還有北京鳥巢各促成F4合體兩次，每次都引起很大的迴響，之後也有意邀集F4展開多場巡演，不料過程中朱孝天多次在直播中搶先爆雷，將F4錄唱新歌，還有演唱會計畫等先露餡，最後也因彼此理念不同，他沒有加入F4的巡演，阿信不忍四面舞台少一角，親自「救火」，展開「恆星之城」巡演。

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不料近日朱孝天在節目裡提到：「我相信沒有人能夠在這麼密集的網暴下，還能夠hold住自己的情緒。然後有一個特別好笑，說人家找你打麻將，你不打，你還『掀桌』。但事實上是什麼？人家找我打麻將，我說我不大想打，他說『你打嘛，三缺一！』我說『好嘛，那我打。』然後他又跟我說，『你去上個廁所吧，不然待會坐很久。』我說『好，我去上個廁所』，結果上完廁所回來，發現我的位置被人坐了。這個人打著我該打的麻將，然後還謝謝我。」

朱孝天疑似又在節目裡暗戳阿信。（翻攝自IG）

儘管朱孝天沒有指名道姓，但網友從他的言詞中很明顯發現似乎在暗戳當初極力促成F4合體的阿信，不少網友為阿信打抱不平，一方面也憂心，朱孝天是否又因近期參加節目的壓力大，情緒再出問題？不過朱孝天自己在節目裡談到：「我心情挺好的，我其實覺得我很開心的點，是因為我終於可以擺脫這件事情了。」

朱孝天還說：「凡事都是兩面刃，《流星花園》西門這個角色給我帶來了一個生活，一個整個生命的質上改變。我不想去否認它的好，但是我也必須去承認它的壞。如果說現在是這樣的情況的話，我覺得對我來說是一個重新開始的機會。我相信沒有多少人到47歲，還能感受到重新開始的快樂。」

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