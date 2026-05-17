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娛樂 日韓

台粉搖旗大喊凍蒜 金聖圭嚇瘋：我不選我不選

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓團INFINITE隊長金聖圭昨天（16日）晚間在台大體育館一樓舉行「2026 KIMSUNGKYU LIVE in TAIPEI [LV4: Leap to Vector]」，以3月推出的第六張迷你專輯《OFF THE MAP》為主軸，熱唱超過23首歌，與粉絲共度近3小時演出。提到距離上次台北個唱已超過一年，金聖圭說：「我之前說過一定會帶更棒的演唱會回來，我有遵守約定吧！？」掀起粉絲歡呼聲。

金聖圭背著吉他上場，立刻讓粉絲尖叫。（RICHINING提供）金聖圭背著吉他上場，立刻讓粉絲尖叫。（RICHINING提供）

金聖圭開場抱著吉他演唱《Over It》，接著帶來《Till Sunrise》、《41日》等歌曲，並用中文向全場打招呼：「大家好，我是金聖圭。」他提到這次巡演名稱「Leap to Vector」象徵朝著全新方向前進，能帶著新專輯展開巡演讓他感到很幸福。他在彩排時就感受到大家的熱情，「因為氣氛很好，所以我今天唱得特別嗨。」

金聖圭帶來多首好聽的歌曲。（RICHINING提供）金聖圭帶來多首好聽的歌曲。（RICHINING提供）

演唱《Shine》時，全場同步揮舞應援旗，到了《그림（Portrait）》則坐在巨大布幕前自彈自唱，搭配投影畫面，讓現場瞬間安靜下來。沒想到唱完後，他走回舞台中央卻發現麥克風不在原位，苦笑：「差點因為沒有麥克風而唱不了歌，這應該可以算是我這次巡演最糟糕的時刻了。」

金聖圭自彈自唱，讓粉絲超陶醉。（RICHINING提供）金聖圭自彈自唱，讓粉絲超陶醉。（RICHINING提供）

演出中段介紹樂團成員時同樣笑聲不斷，大家分享對台灣夜市、香腸與鳳梨酥的印象，鼓手發言時，金聖圭突然吐槽對方髮型很像 G-Dragon唱《Heartbreaker》時的樣子，讓鼓手當場崩潰喊：「會被打死啦。」到了演出尾聲，聖圭則聊起SOLO演唱會系列一路唱到「LV4」的心情，也提到《Closer》其實是20出頭時錄製的歌曲，「那時候聲音很美，雖然現在聲音也不錯，但現在唱以前的歌還是蠻不一樣。」

金聖圭下個月還會來高雄演出。（RICHINING提供）金聖圭下個月還會來高雄演出。（RICHINING提供）

到了大合照環節，原本高喊「金聖圭！金聖圭！」的現場，突然搖起旗子改成大喊「凍蒜！凍蒜！」讓他滿臉疑惑問：「什麼當選？」隨後又趕緊搖手表示：「不不不，我對那個沒興趣啦。」安可時則演唱《You》與《Fog》，笑說：「有感受到我是喜歡幸福的歌吧！」

金聖圭是搭太空船來台北演出的嗎？舞台設計超級美。（RICHINING提供）金聖圭是搭太空船來台北演出的嗎？舞台設計超級美。（RICHINING提供）

最後他感性透露，這次是出道以來第一次帶家人一起工作旅行，「我帶媽媽和阿姨一起來，昨天也吃了很多美食，也有到處走走。」並宣布將於7月18、19日前往釜山開唱，最後以《Daydream》替台北場畫下完美句點。

金聖圭帶來近3小時的演出，讓粉絲滿載而歸。（RICHINING提供）金聖圭帶來近3小時的演出，讓粉絲滿載而歸。（RICHINING提供）

金聖圭6月20日則會前進高雄，於高雄LIVE WAREHOUSE 舉行【2026 KIMSUNGKYU LIVE [LV4: LEAP to VECTOR] IN KAOHSIUNG】，門票已在KKTIX售票網站及全台全家便利商店熱賣中，更多詳情可洽主辦單位RICHINING官方社群專頁。

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