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娛樂 最新消息

張凌赫紐約驚魂...慘遭保鑣「架走」 深夜開直播「跨海癱瘓伺服器」

張凌赫參加品牌早春時裝秀。（張凌赫工作室官方微博提供）張凌赫參加品牌早春時裝秀。（張凌赫工作室官方微博提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕張凌赫演出古裝劇《逐玉》人氣暴漲，近日更以品牌大使身分，受邀至紐約出席Gucci 2027早春時裝秀。這也是他連續第三年受邀出席該品牌早春盛宴，現場他與南韓大滿貫影后李英愛相鄰而坐，兩人打破語言隔閡親切互動，李英愛更當場直球稱讚張凌赫「很帥」，跨世代、跨國界的雙顏值夢幻聯動，迅速在網路上引發熱烈討論。

張凌赫（左）與李英愛合影。（張凌赫工作室官方微博提供）張凌赫（左）與李英愛合影。（張凌赫工作室官方微博提供）

張凌赫5月14日出發至紐約參加品牌早春時裝秀。（張凌赫工作室官方微博提供）張凌赫5月14日出發至紐約參加品牌早春時裝秀。（張凌赫工作室官方微博提供）

在時裝秀前晚宴上，張凌赫與泰國頂流女神Mai Davika再度同框，兩人繼2025年品牌活動後二度攜手，被大批網友封為「豪門姐弟紐約返場」。當天張凌赫身穿紫色襯衫、黑色西褲，並配戴金絲邊眼鏡，氣質儒雅矜貴，與Mai標緻的泰式濃顏造型相互輝映，堪稱國際秀場的「頂級顏值碰撞」。

張凌赫5月14日出發至紐約參加品牌早春時裝秀。（張凌赫工作室官方微博提供）張凌赫5月14日出發至紐約參加品牌早春時裝秀。（張凌赫工作室官方微博提供）

張凌赫5月14日出發至紐約參加品牌早春時裝秀。（張凌赫工作室官方微博提供）張凌赫5月14日出發至紐約參加品牌早春時裝秀。（張凌赫工作室官方微博提供）

張凌赫5月14日出發至紐約參加品牌早春時裝秀。（張凌赫工作室官方微博提供）張凌赫5月14日出發至紐約參加品牌早春時裝秀。（張凌赫工作室官方微博提供）

細心的張凌赫還特地為Mai準備了生日禮物。原來他去年在同場活動得知對方生日後，今年便提前準備了一件以中國非遺工藝手作而成的如意，精緻的傳統工藝寓意吉祥美好，讓中華傳統工藝之美在紐約悄然綻放，紳士風度滿分。

張凌赫5月14日出發至紐約參加品牌早春時裝秀。（張凌赫工作室官方微博提供）張凌赫5月14日出發至紐約參加品牌早春時裝秀。（張凌赫工作室官方微博提供）

張凌赫參加品牌早春時裝秀。（張凌赫工作室官方微博提供）張凌赫參加品牌早春時裝秀。（張凌赫工作室官方微博提供）

除了在秀場展現驚人時尚詮釋力，張凌赫也於5月16至17日跨海在Instagram與微博開直播。儘管紐約與亞洲時差巨大，直播時段多落在深夜或凌晨，仍吸引百萬粉絲瘋狂死守，甚至一度因為觀看人數太多導致畫面大卡頓，被粉絲笑稱是「卡出神圖」。

張凌赫參加品牌早春時裝秀。（張凌赫工作室官方微博提供）張凌赫參加品牌早春時裝秀。（張凌赫工作室官方微博提供）

張凌赫參加品牌早春時裝秀。（張凌赫工作室官方微博提供）張凌赫參加品牌早春時裝秀。（張凌赫工作室官方微博提供）

直播中張凌赫毫無偶像包袱，開啟聊天模式。190公分的他主動回應了粉絲長期關注的合照「歪頭」習慣，透露其實是因為身形太高、為了貼心遷就身旁的人才彎腰，大方自嘲：「這次沒有脊柱側彎。」幽默話語逗樂全場。他也生動描述剛抵達紐約時，被主辦單位安排的高壯保鑣架著走的趣事，笑稱：「保鏢大哥真的很壯。」讓他形容自己彷彿「在空中飛行」。

張凌赫參加品牌早春時裝秀。（張凌赫工作室官方微博提供）張凌赫參加品牌早春時裝秀。（張凌赫工作室官方微博提供）

張凌赫參加品牌早春時裝秀。（張凌赫工作室官方微博提供）張凌赫參加品牌早春時裝秀。（張凌赫工作室官方微博提供）

張凌赫參加品牌早春時裝秀。（張凌赫工作室官方微博提供）張凌赫參加品牌早春時裝秀。（張凌赫工作室官方微博提供）

身處紐約的張凌赫，不忘向粉絲展示他隨身攜帶、被暱稱為「阿貝貝」的愛用相機，透露已經拍下大量紐約街景與帥照，準備在回程飛機上好好整理。好笑的是，前一秒還是精緻的時尚貴公子，下一秒他就認了自己有「中國胃」，隔空大喊想念麻婆豆腐和番茄雞蛋麵。寵粉無極限的他，更在直播中用中文、英文、粵語及無錫話等輪流向世界各地的粉絲問好，並溫柔叮嚀深夜守候的大家早點休息，這場國際時尚之旅，也讓外界看見張凌赫台前高端、私下親民的反差魅力。

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