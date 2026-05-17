辮子頭錯了嗎？才剛當完動力火車嘉賓 金曲歌王遇臨檢被嚇到

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲獎最佳演唱組合動力火車，一連三天在小巨蛋舉辦「一路向前世界巡迴演唱會台北旗艦場」，今（17日）晚將進行最後一場，同樣讓搶到票的歌迷好期待。曾獲得金曲獎最佳原住民語歌手獎的葛西瓦，連3場都會上台合唱，他也自爆離開小巨蛋返家途中遭臨檢的過程，沒料到髮型會出現問題。

動力火車今晚將在小巨蛋進行最終場演出。（記者胡舜翔攝）

動力火車這次巡演前推出和葛西瓦合唱的新歌《玫瑰玫瑰》，因此3場演出都邀葛西瓦同台，合唱這首「熱騰騰」的告白作品，葛西瓦則以嘻哈辮子頭造型登場，演出結束，他還是以同樣造型開車返家，不料遇到警察臨檢，竟因他的造型引來更多「關注」。

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動力火車連續三場演出都邀請葛西瓦（中）合唱新歌。（記者王文麟攝）

葛西瓦分享被警察臨檢情形，談到：「用這造型開車回家，自己覺得滿帥的，也就剛好碰到了臨檢，就在剛剛而已。」警察對葛西瓦說：「不好意思，靠邊停下車，證件。」然後問他：「你頭髮都這樣綁嗎？車上有槍或違禁品嗎？」接著對他搜身。

面對這臨檢狀況，葛西瓦事後說：「我真被嚇到，我什麼都沒有，而且還有身分證嘞。」接著開玩笑說：「開始考慮剪娃娃頭。」似乎沒料到自己的造型會引來質疑。

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