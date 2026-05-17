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不改名會孤老終生！《全明星》洗菜急換新名招桃花 首演戲劇「流量破200萬」驚艷全網

〔記者李紹綾／台北報導〕籃球女神「洗菜」曾是《全明星運動會》第二季固定班底，3月宣布改名，由原本的王宇君更名為「王鈴緗」，不僅象徵全新階段的開始，也為演藝之路注入不同能量。過去以陽光形象與運動風格受到粉絲喜愛的她，此次以全新名字重新出發，也讓外界對她未來發展充滿期待。

洗菜宣布改名，由原本的王宇君更名為「王鈴緗」。（榮星大月工作室提供）洗菜宣布改名，由原本的王宇君更名為「王鈴緗」。（榮星大月工作室提供）

談到改名契機，王鈴緗透露源自年初首次嘗試戲劇試鏡，當時現場導演與工作人員皆以本名稱呼，讓她意識到「在戲劇圈好像需要一個正式的名字」，因此開始思考是否該為「演員」這個新身分做一個全新的開始。在朋友介紹下，她諮詢命理老師，一開始抱著聽聽看的心情，沒想到對方直言若不改名「可能會孤老終生」，讓她當場傻眼笑說：「我腦中真的大寫一個『蛤』！但為了幸福不改不行。」也讓這次改名多添幾分趣味性。

不過在真正做出決定前，王鈴緗其實猶豫許久，「很喜歡原本父母幫我取的名字」，加上「洗菜」這個暱稱從高中沿用至今，早已成為個人標誌，也讓她一度擔心更名後辨識度下降。最終她選擇保留「洗菜」這個大家熟悉的稱呼，同時以「王鈴緗」作為新的開始，「就當作給自己一個機會，也是一種重新整理自己的過程」。

洗菜宣布改名，由原本的王宇君更名為「王鈴緗」。（榮星大月工作室提供）洗菜宣布改名，由原本的王宇君更名為「王鈴緗」。（榮星大月工作室提供）

改名之後，王鈴緗有感受到些微變化，「目前還不到兩個月，但最近來詢問的工作好像有慢慢變多一點」，她會持續保持相信與樂觀的態度，也認為新名字某種程度上象徵著「更真實的自己」，笑說：「我自己是滿麻瓜的啦！就算有什麼玄學的事情可能也不一定感覺得到，但對我來說就是一個新的開始。」

除了名字上的轉變，王鈴緗近年也積極拓展演藝版圖，從歌唱領域跨足戲劇演出，近日更參與金獎導演徐嘉凱執導的新作《最孤獨的小酒館》，劇中飾演一名化學老師。角色設定內斂卻帶有壓抑情緒，其中一句台詞「我自己的考卷，是申論題，我寫不出來」引發觀眾高度共鳴，不少網友大讚她演出自然真誠，直呼「很有代入感」，表現令人驚喜。

洗菜宣布改名，由原本的王宇君更名為「王鈴緗」。（榮星大月工作室提供）洗菜宣布改名，由原本的王宇君更名為「王鈴緗」。（榮星大月工作室提供）

王鈴緗分享，這次角色「有一半像自己，一半是全新的詮釋」，能接到這次演出機會讓她相當珍惜，「很幸運能接到嘉凱導演的戲，這也是我第一次演戲」，作品預告曝光後流量突破200萬，也收到許多觀眾留言讚許與驚艷，讓她備感鼓舞。

提及首次挑戰戲劇演出，王鈴緗相當緊張：「一開始其實很怕自己做不好，也會懷疑自己適不適合。」為了更貼近角色還事前特地報名表演課程，也在拍攝過程中不斷調整與學習，甚至在每場戲之後反覆檢視自己的表現，希望能更貼近角色內心。她認為，演戲與唱歌是截然不同的表達方式，「演戲是要去理解另一個人的人生，再加入自己的感受去詮釋，不是單純表現情緒而已」。

洗菜宣布改名，由原本的王宇君更名為「王鈴緗」。（榮星大月工作室提供）洗菜宣布改名，由原本的王宇君更名為「王鈴緗」。（榮星大月工作室提供）

對王鈴緗而言，這是一段既陌生又充滿吸引力的過程，她很感謝導演在現場的耐心引導，讓她逐步建立信心、進入角色狀態。除了工作上的轉變，她坦言自己的狀態並非一直穩定，「有時候會低潮、沒有動力，有時候又會能量滿滿」。

王鈴緗形容自己大部分時間其實偏焦慮，但也正在學習與情緒共處，「慢慢練習允許自己的每一種狀態，保持平常心，放大那些讓我覺得幸運的事情」，談到現在的自己，她笑說：「穩定又保持可愛的人。」語氣輕鬆卻也展現出對自我的接納。

面對未來，王鈴緗表示過去多以籃球運動與影音創作被大眾認識，接下來則期待能有更多不同面向的發展，「不管是主持、音樂創作或是唱歌表演，我都會很想盡力做好」。從改名到跨足戲劇，王鈴緗一步步走出舒適圈，她也期許自己：「希望之後可以讓大家看到更多不一樣的我。」朝向影視歌三棲的全方位藝人邁進，為自己的演藝之路開啟全新篇章。

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