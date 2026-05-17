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娛樂 最新消息

李燕挺過結婚3周年 感謝老公：你活下來了

李燕與保養品事業夥伴陳茂榮2023年5月登記結婚，2人結婚昨屆滿3周年。（翻攝自李燕臉書）李燕與保養品事業夥伴陳茂榮2023年5月登記結婚，2人結婚昨屆滿3周年。（翻攝自李燕臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕八點檔女神李燕與保養品事業夥伴陳茂榮2023年5月登記結婚，2人因共同經營品牌結緣，雖然婚後曾因個性差異激烈磨合，經歷無數溝通後現在感情穩定，經常在社群平台分享私下互動與甜蜜生活。

李燕昨感性在臉書發文透露和老公迎來皮婚3週年，結果最感人的不是老公，是家人，透露晚上跟老公一起回家找媽媽，結果母親看到女婿第一句不是「3週年快樂」，而是很認真地看著他說：「你真的很厲害耶，竟然可以跟燕燕生活3年。」

接著胞弟還默默補一刀：「姐夫辛苦了。」李燕當然是相當傻眼，嘆說自己到底是多難搞？但更氣的是，老公居然沒有否認，還笑著點頭，李燕後來想想，真正的婚姻大概就是這樣，「不是每天都像偶像劇，而是有人願意接受妳的脾氣。」

李燕坦言能一起撐過3年，其實不是誰厲害，而是彼此都還願意包容。現在的她，突然有點想感謝老公：「謝謝你，活下來了。」

結婚三週年稱為「皮婚」（Leather Wedding）。這個階段象徵夫妻關係如皮革般堅韌、柔軟且充滿彈性，經得起時間的考驗。

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