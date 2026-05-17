孫安佐被帶走狄鶯直播淚崩 鋼鐵爸：不忍心再苛責父母

狄鶯直播談起兒子孫安佐淚崩。（翻攝自Twitch）

〔記者林南谷／台北報導〕26歲星二代孫安佐因在社群高調分享於河堤測試「自製火焰槍」影片，昨清晨檢警拂曉出擊突襲孫家，將孫安佐拘提。在孫安佐被拘提前一晚，他的母親、藝人狄鶯開直播幾杯黃湯下肚，似乎早有不祥預感，罕見在鏡頭前痛哭失聲並委屈吶喊：「我很內疚…安佐真的不是壞孩子，都我的錯，如果我不是狄鶯的話，大家會這樣攻擊安佐嗎？他真的是善良好孩子。」並一邊搖頭一邊強力護航，認為兒子根本沒害過人。

以幫助弱勢的「鋼鐵爸」阮橋本16日在臉書發文表示，每個孩子都是父母的心頭肉，或許在旁人眼裡，這樣的愛有時顯得過於包容，但換作任何一個為人父母的人，當面臨孩子的困境時，誰又能輕易理智地面對。

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對於孫安佐被拘提，鋼鐵爸認為最煎熬最痛心的，絕對是守在家裡的父母；當看到狄鶯直播時神情憔悴恍惚，語氣裡滿是無助與疲憊，鋼鐵爸說：「看到那一幕我相信很多人心裡不是責備

，而是不捨，那是一個母親在面臨精神防線，徹底瓦解時的真實模樣。」

看著孫安佐被帶走調查，鋼鐵爸表示：「任何一個母親，目睹這樣的畫面，心裡那座山都會瞬間垮掉....我們不忍心再去苛責這對父母，因為他們已經付出了全部的愛，只是這份愛太過沉重。」他盼這次的事件，能成為一個轉折點，讓孩子真正明白，肩膀與責任的意義，也讓辛苦多年的父母，能有機會卸下重擔。」

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