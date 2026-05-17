自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

孫安佐被帶走狄鶯直播淚崩 鋼鐵爸：不忍心再苛責父母

狄鶯直播談起兒子孫安佐淚崩。（翻攝自Twitch）狄鶯直播談起兒子孫安佐淚崩。（翻攝自Twitch）

〔記者林南谷／台北報導〕26歲星二代孫安佐因在社群高調分享於河堤測試「自製火焰槍」影片，昨清晨檢警拂曉出擊突襲孫家，將孫安佐拘提。在孫安佐被拘提前一晚，他的母親、藝人狄鶯開直播幾杯黃湯下肚，似乎早有不祥預感，罕見在鏡頭前痛哭失聲並委屈吶喊：「我很內疚…安佐真的不是壞孩子，都我的錯，如果我不是狄鶯的話，大家會這樣攻擊安佐嗎？他真的是善良好孩子。」並一邊搖頭一邊強力護航，認為兒子根本沒害過人。

以幫助弱勢的「鋼鐵爸」阮橋本16日在臉書發文表示，每個孩子都是父母的心頭肉，或許在旁人眼裡，這樣的愛有時顯得過於包容，但換作任何一個為人父母的人，當面臨孩子的困境時，誰又能輕易理智地面對。

對於孫安佐被拘提，鋼鐵爸認為最煎熬最痛心的，絕對是守在家裡的父母；當看到狄鶯直播時神情憔悴恍惚，語氣裡滿是無助與疲憊，鋼鐵爸說：「看到那一幕我相信很多人心裡不是責備
，而是不捨，那是一個母親在面臨精神防線，徹底瓦解時的真實模樣。」

看著孫安佐被帶走調查，鋼鐵爸表示：「任何一個母親，目睹這樣的畫面，心裡那座山都會瞬間垮掉....我們不忍心再去苛責這對父母，因為他們已經付出了全部的愛，只是這份愛太過沉重。」他盼這次的事件，能成為一個轉折點，讓孩子真正明白，肩膀與責任的意義，也讓辛苦多年的父母，能有機會卸下重擔。」

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

☆自由時報電子報提醒您，飲酒過量，有礙健康☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中