孫安佐被上銬帶走 名嘴感嘆慈母多敗兒可惜了

孫安佐14日在社群平台上傳「自製火焰槍」影片，昨被拘提到案，訊後被移送士林地檢署。（記者陳奕全攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人孫鵬與狄鶯的獨生子孫安佐，涉嫌在北市北投一處河堤測試「自製火槍」，16日被警方拘提移送法辦。警訊中，孫安佐承認是利用網路上自學研發火槍，辯稱不知道是犯法，另與他同案被捕的經紀人、陳姓網紅「重讀」，則是將過錯推給孫安佐，全案現由士林地檢署偵辦中。

電視名嘴、公民教師黃益中昨晚在臉書發文引述台語俗諺：「細漢偷挽匏，大漢偷牽牛。」（指小時候偷摘匏瓜，長大偷牽牛隻，一味縱容小孩的錯誤行為，反而會使其積惡成習，長大後會變本加厲。）

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據了解，真正讓案情升高的關鍵，除噴火裝置外，還包括檢警搜索時意外查獲的模擬槍及疑似改造槍枝，檢方故認孫男涉犯槍砲等重罪，且有逃亡、滅證、勾串及反覆實施犯罪之虞，因此向法院聲請羈押禁見。對此，黃益中嘆說：「慈母多敗兒，可惜了。」

警方昨日查扣孫安佐的手機進行調查，意外發現他曾拍攝過多次玩火槍的影片，孫安佐對此供稱，他多年前就在研究火槍，先是利用上網自學，再透過網路商店購買零件組裝。他稱之前就曾經拍過類似影片，不知道這是違法行為。

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