林志玲接文策院董事惹議 吳欣岱嚴肅提4問

林志玲將於6月底接任文化內容策進院董事。（文策院提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕行政法人文化內容策進院（TAICCA）13日公布新任董事名單，當中包含「台灣名模」林志玲，但她過去多次轉發「慶祝新中國成立」貼文祝賀中共國慶，也曾赴中國內蒙古與小學生合唱《我和我的祖國》，引發爭議。

對此陸委會發言人梁文傑表示，藝人如果要「脫中返台」沒有不歡迎道理，「林志玲過去曾被黃安舉報是台獨份子，在林志玲跟黃安之間，我想大部分人應該會選擇站在林志玲這邊吧！」

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台灣基進台北市議員參選人吳欣岱則表示，儘管文策院是集體決策機制，一個董事不見得能主導整體決策方向，但文策院並不是普通民間基金會，「它是台灣決定文化資源分配的關鍵角色，它的任何決策都會影響台灣整體文化政策走向。」

台北市第二選區（內湖南港）、台灣基進議員參選人吳欣岱。（資料照）

吳欣岱說：「當日本首相高市早苗，用最高規格的把動漫、音樂與藝術定位為「逼近半導體等級的戰略產業」時，我們的政府又是如何看待藝術文化發展的？」認為文策院有義務回答以下幾個問題：

一、面對中國長期對台灣進行文化統戰，董事的態度是什麼？

二、當台灣文化作品在國際上遭受中國政治打壓，例如先前《陽光女子合唱團》被要求矮化為「中國台灣」時，台灣文化機關是否應該明確表態？

三、當中國市場與台灣主體性發生衝突時，文策院的價值排序是什麼？

四、台灣的文化政策，是要培養「可以被中國接受的內容」，還是要讓世界認識「台灣是什麼」？

吳欣岱認為這些問題都可以明確答覆，才能相信林志玲「有助於深化台灣內容國際化」，也才能認同她是真正「脫中返台」、為家園做事的台灣之光，不是嗎？

文策院13日公告3位新任董事名單，最為矚目為現年51歲林志玲，但林志玲被搜出2023年曾在微博PO出「慶祝新中國成立74週年」、「我愛你中國」等貼文，甚至自稱「身為中國人」，已引發議論。

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