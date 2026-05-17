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娛樂 最新消息

孫安佐遭聲押禁見 律師預言羈押可能性

孫安佐在IG社群平台上傳火箭槍影片，引發公眾安全疑慮，檢方昨聲押禁見。（取自孫安佐IG）孫安佐在IG社群平台上傳火箭槍影片，引發公眾安全疑慮，檢方昨聲押禁見。（取自孫安佐IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人孫鵬和狄鶯獨子孫安佐，14日在IG上傳影片分享自己發明的火箭槍，火箭槍噴出10多公尺的巨大火焰，孫安佐還表示：「要把一些老鼠給清掉，拿這個就剛剛好」；台北市警局北投分局昨當著孫男父母的面拘提他到案，孫的陳姓經紀人一併被捕，警方依公共危險罪嫌移送士林地檢署偵辦，檢方複訊後對孫安佐聲押禁見。

對此，網紅「巴毛律師」陳宇安分析孫安佐羈押獲准之可能性，她說：「孫安佐之前在美國就有槍砲的紀錄，幾年前就在台北市信義區攜帶火槍部分設備被查獲過，但最後因為他帶的設備沒有殺傷力不起訴。」

巴毛律師表示，孫安佐現在直接升級做噴火槍，還毫不避諱放上網路，顯然他違法的意識極低，「我自己覺得是很有可能被法官與有反覆實施之虞被羈押....如果交保，狄鶯還是會提錢來拯救他。」

孫安佐是在IG上傳影片，「公開2026最新發明神級火箭槍」，畫面中孫揹著類似瓦斯桶，填裝煤油後點火，立刻噴出超巨量火焰，射程達10多公尺，頓時黑煙竄天。他聲稱全程都有做好安全措施，還表示，「把一些老鼠給清掉的時候，拿這個就剛剛好這樣」，畫面曝光引發議論。

相關新聞：孫安佐很壞都怪孫鵬狄鶯？ 486先生：父母的愛不能沒底線

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