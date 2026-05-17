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罹胰臟癌挺過化療 小彤：對抗癌王，活下去

小彤前年被診斷罹患胰臟癌，歷經12次化療抗癌成功。（翻攝自臉書）小彤前年被診斷罹患胰臟癌，歷經12次化療抗癌成功。（翻攝自臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕兩性作家「小彤」楊美惠前年被診斷罹患胰臟癌，歷經12次化療抗癌成功，近日在臉書發文替自己打氣加油說：「第八次，安全過關！電腦斷層顯示：沒有轉移、沒有復發。」

雖然抗癌成功沒有復發，小彤仍透露自己持續的腰背酸痛、腸胃痙攣抽筋，不過她已經學會坦然，「從2年前被診斷出胰臟癌後，我的人生自此開始了天翻地覆的改變。」小彤說，以前爭氣與掙錢，是人生的核心目標，即使早已累積足夠三、四代無憂的財富，依然每天忙碌於診所與公關公司10幾小時。

罹癌後，小彤放掉工作狂的全部事業，將所有心思都專注在「好好活著」，「手術前，全力增胖；術後第一天，在ICU，我忍受著撕心裂肺的劇痛，拎起身上五、六條管線，練習起身與踱步，不到兩週，順利出院。」

住院化療期間，小彤無視渾身不適，拖著點滴架，每天在醫院走廊咬牙走完5000步。一位不認識的癌友透過臉書告訴小彤：「我現在也在台大化療，看到妳在醫院走廊來來回回走，很辛苦但很努力，非常激勵我.....」   

現在，抗癌成功的小彤，生活唯一任務就是：「對抗癌王，活下去。」透露有位晚期胰臟癌病友透過介紹，由台籍太太陪同，從香港特地飛來找她；看著小彤神采奕奕、毫無病容，對方說她是癌症患者的榜樣，小彤笑著回：「老天給了這癌症，我無法選擇，但日子怎麼過，過成什麼樣子，卻是我說了算！」

好好活，開心過，命運給了這麼高難度的劇本，小彤說：「就肆意暢快演繹一回，不留遺憾。」

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