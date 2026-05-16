（專訪）戲劇男神大學畢業秒返台入伍 「軍中出包」8天爽假被扣光

張立昂相隔3年再演新戲《男公館》。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／專訪〕張立昂相隔3年再演新戲《男公館》，除了角色從過往霸道總裁大翻轉為男公關媽媽桑，他這3年也因嚴重的肺塌陷與氣胸問題，沉潛許久。如今再回螢光幕，他自組工作室，重新掌握工作節奏，42歲的他還許下人生目標：「希望5年內結婚、有家庭。」

陳奕不時會分享照顧寶寶的煎熬。（記者潘少棠攝）

雖然不時聽到陳奕分享照顧寶寶的煎熬，但張立昂始終很想當爸，他說：「大部分聽到的都是辛苦談，但還是會期待。」他認為經濟穩定才有底氣養活一個家，接著扳著手指數，發現5年後已經47歲，若那時才當爸似乎有點晚，他喃喃自語道：「感覺要加快腳步了。」

請繼續往下閱讀...

張立昂雖然國中就到紐西蘭，但他大學一畢業，就打算返台工作，立刻就當了1年兵。（記者潘少棠攝）

而《男公館》這齣戲清一色都是男演員，所有人剛好都避開「閃兵」標籤，製作人陳奕坦言拍戲時男生的共同話題往往都離不開當兵，這關過得坦蕩蕩。張立昂雖然國中就到紐西蘭，但他大學一畢業，就打算返台工作，立刻就當了1年兵。

製作人陳奕（左）坦言拍戲時男生的共同話題往往都離不開當兵。（記者潘少棠攝）

講起當兵生活，張立昂意外滔滔不絕，他分享一開始在宜蘭陸軍新訓，後來到了國軍音樂組，性質就像以前的藝工隊。回憶起軍旅生活，他自嘲夜貓子，退伍前有次因為睡過頭，身為班長的他最後8天的假活生生被扣光，讓他懊悔到不行，畢竟他在國外求學，已經沒有軍訓課可以抵扣。

張立昂在《男公館》飾演男公關。（記者潘少棠攝）

此外，他在《男公館》飾演男公關，他坦言接下角色時壓力不小，「這對我來說是全新的領域。」事前做了不少功課，參考2005年至2015年間日本男公關文化，私下也追蹤許多男模、男公關社群帳號研究日常，觀察酒店經紀如何訓練新人，「很多經紀人都會很直接跟你講，能不能喝酒、怎麼經營自己，甚至條件都很透明化。」

他笑說，劇組還特別請老師到現場教大家桌面服務，「有一套行雲流水的手法。」他也發現男公關最重要的不只是長相，而是「妝要好看、很會聊天，還要懂得包裝自己」。

劇中他和李銘忠是一對戀人，兩人第一次合作卻意外默契十足。張立昂透露，李銘忠其實一聽到角色就相當感興趣，早早做好大量資料蒐集，兩人靠著分享興趣快速拉近距離，「他手機裡很多極限運動短影片，像是開直升機、跳傘、滑水，我也會跟他分享滑雪、運動的東西。」

《男公館》在NETFLIX、愛奇藝國際版播出，還有中華電信VOD、Hami Video、NOW TV（香港及澳門），另外5／24晚上十一點在三立都會台播出及Singtel TV（新加坡）於6月8日播出。

（服裝提供：Sandro）

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法