飆唱小30歲「跨世代」嘉賓 動力火車當眾被拆夥驚呆上萬人

動力火車在小巨蛋舉辦第2場「一路向前世界巡迴演唱會台北旗艦場」。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕動力火車在小巨蛋舉辦第2場「一路向前世界巡迴演唱會台北旗艦場」，邀來26歲的新生代歌手派偉俊當嘉賓。他們今年合作速食店廣告有了交情，其實動力火車出道時，派偉俊根本還沒有出生，這次跨世代的合作讓歌迷好驚喜。

動力火車暖心提攜後進，演唱會上特別安排DJ solo以及Band solo帶來豐富的轉場演出，而台上的DJ還是同公司師妹「babyMINT」的粼粼，粼粼開心表示：「謝謝師兄給我這個機會，讓我站上這麼大又有意義的舞台。」顏志琳16歲的小女兒顏若霏，這次特別擔任爸爸的合音天使。

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動力火車在小巨蛋舉辦第2場「一路向前世界巡迴演唱會台北旗艦場」。（記者胡舜翔攝）

顏若霏展現大將之風清唱英文歌《Here》，好歌喉讓歌迷驚艷，尤秋興笑誇：「妳下來唱，我們上去當合聲。」誇讚顏若霏比爸爸還會唱。顏志琳也以女兒為傲，不忘交代女兒下台後要記得寫功課。

動力火車邀來26歲的新生代歌手派偉俊當嘉賓。（記者胡舜翔攝）

派偉俊今年才與相差30多歲的動力火車合作速食店廣告，對於前輩邀約擔任嘉賓，直呼「非常榮幸」，特別選了最愛聽的《我很好騙》要合唱。

派偉俊加碼獨唱《單程票》，他在台上詢問工作人員有沒有麥克風架？沒想到尤秋興超級熱心，往前一步表示自己可以幫忙拿。尷尬的是，顏志琳本來已經從升降台下降，尤秋興卻還站在派偉俊旁邊，動力火車當場被拆開，逗樂台下觀眾。

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