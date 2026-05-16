IG大秀「神級火焰槍」 孫安佐有逃亡、反覆實施之虞聲押

藝人孫鵬與狄鶯獨子孫安佐14日在社群平台上傳「自製火焰槍」影片，警方於今（16日）清晨拘提於北投分局進行偵訊後移送士林地檢署。（記者陳奕全攝）

〔記者翁靖祐／台北報導〕藝人孫鵬、狄鶯的兒子孫安佐14日在社群媒體Instagram上傳自己製作的「神級火焰槍」，並表示「要把一些老鼠給清掉，拿這個就剛剛好」。北投分局15日接獲檢舉後，今日將孫安佐拘提到案，並於訊後移送至士林地檢署進行複訊。檢方訊後，認為孫安佐有逃亡、湮滅證據、勾串及反覆實施之虞，聲請羈押禁見。

孫安佐被聲押。（記者翁靖祐攝）

孫安佐（現名：孫健豪）2018年才因為在美國犯下恐怖威脅罪入獄，並在服刑完畢後被驅逐出境。孫安佐回台以後，經營YouTube等自媒體成為網紅，不過卻有許多行為令民眾髮指。其中包括泰國旅遊時私闖民宅、在北市東區夜店持瓦斯火槍把玩等，更宣稱要前往烏克蘭參軍，讓孫鵬、狄鶯常因此被連累，登上媒體版面。

請繼續往下閱讀...

孫安佐14日在IG上傳影片，「公開2026最新發明」秀出自己製作的「神級火焰槍」，並在友人陪同下，將火焰槍裝滿煤油後點火，噴出巨量火焰，拍攝現場直冒黑煙，一同拍片的友人見到火勢之大，直言「拍片而已不要玩命啊！」孫安佐則洋洋得意地說「以防萬一要把一些老鼠給清掉的時候，拿這個就剛剛好這樣」。影片發布後，也引發網友熱議。

北投分局根據檢舉，認為孫安佐持有的噴火槍，射程及威力明顯超出一般民用範疇，明顯涉犯公共危險及槍砲等罪，因此緊急報請士林地檢署檢察官指揮偵辦，持法院搜索票以及拘票後，今日清晨前往孫安佐北投住家搜索，當時孫鵬、狄鶯都在場，孫安佐也未有反抗動作。

後續，警方也前往孫安佐的經紀人陳昱中家中搜索，對方因涉嫌協助拍攝影片和持用火焰槍被警方逮捕。根據警方調查，陳昱中也是網紅「重讀」（又稱重讀天月），為YouTuber團體「大麻煩」成員，也是孫合作許久的經紀人與格鬥賽夥伴。

警方訊問完畢後，於下午4時許將孫安佐以及「重讀」移送至士林地檢署進行複訊，2人約莫於下午4時25分左右完成訊問，並移送士林地檢署。檢方訊後，認為孫安佐有逃亡、湮滅證據、勾串及反覆實施之虞，聲請羈押禁見，全案將朝違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪進行偵辦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法