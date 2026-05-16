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娛樂 最新消息

（直擊）中島美嘉緊急中斷演出！3度鞠躬道歉 背後原因曝光

中島美嘉造型十分用心。（記者王文麟攝）中島美嘉造型十分用心。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕中島美嘉今天（16日）在北流開唱，結果第二首歌《火鳥》唱到一半就出狀況，立刻揮手喊停並道歉。台下粉絲也鼓掌給予她鼓勵，在1分鐘稍作調整後，中島美嘉重振旗鼓演唱，獲得全場歡呼聲。

中島美嘉鞠躬道歉。（記者王文麟攝）中島美嘉鞠躬道歉。（記者王文麟攝）

中島美嘉揮起雙手喊停音樂。（記者王文麟攝）中島美嘉揮起雙手喊停音樂。（記者王文麟攝）

中島美嘉今起在北流連唱兩天，她身穿紅色彩球裝現身，帽子大到看不到臉，走神祕路線，以歌曲《LEGEND》為演出揭開序幕。在獻唱下一首歌《火鳥》時，中島美嘉數度別過頭咳嗽、清喉嚨，後來直接揮動雙手喊停，三度向粉絲道歉：「抱歉！真的很不好意思！」之後重新演唱，恢復原有的水準。

中島美嘉感到十分不好意思。（記者王文麟攝）中島美嘉感到十分不好意思。（記者王文麟攝）

中島美嘉一度唱不出來。（記者王文麟攝）中島美嘉一度唱不出來。（記者王文麟攝）

十分重視此次專場演出的中島美嘉，週四就已經抵達台灣，更帶來8位樂手一起演出，甚至連兩天不斷電連續彩排全部曲目2小時，難怪今天上台喉嚨卡卡，粉絲也幾乎都能諒解。剛好到了talking時間，中島美嘉先用中文打招呼：「大家好，我是中島美嘉！很開心見到大家。」接著表示：「剛剛真的是不好意思，我自己才是最嚇到的人，沒想到發生這樣的事情，希望大家喜歡這個小意外。」

中島美嘉很開心再次回來台灣。（記者王文麟攝）中島美嘉很開心再次回來台灣。（記者王文麟攝）

她希望能夠跨越語言隔閡，用真心唱給大家聽，請大家享受中島美嘉的世界。有趣的是，她分享每次來台灣一定要做的事，就是去吃鬍鬚張的便當，笑翻眾人，表示非常開心每年都可以回到台北演出。台下粉絲則趁機向她告白「我愛你」、「歡迎回家」，中島美嘉也喊出「我回來了」，感謝大家的支持。

中島美嘉帥氣十足。（記者王文麟攝）中島美嘉帥氣十足。（記者王文麟攝）

她演唱多首名曲，演唱《NANA》主題曲《GLAMOROUS SKY》時戴著招牌黑色帽子登場，許多粉絲都站起身跟著中島美嘉一起嗨。到了《曾經我也想過一了百了》時，全場屏氣凝神，被她的歌聲所打動，這樣的感動一直延續到最後，尤其是安可回來的第一首歌是她的代表作《雪花》，不少歌迷都當場流下淚水，氣氛溫馨。

中島美嘉沉浸在音樂的世界中。（記者王文麟攝）中島美嘉沉浸在音樂的世界中。（記者王文麟攝）

在中島美嘉第一次帶樂隊下台後，全場大喊「美嘉醬」，等中島美嘉再度上台後，台下粉絲高舉著「美嘉醬，一起迎向25周年吧」的手幅；中島美嘉演唱《櫻花紛飛時》時，粉絲打開手機的手電筒隨著音樂揮舞。最後一首《FIND THE WAY》結束後，中島美嘉牽起樂手們的手，並要求全場安靜，她拿掉麥克風大喊「謝謝」，現場響起如雷掌聲，為首日演出畫下句點。

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