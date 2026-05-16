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女神同框！張員瑛被請出C位 韓方喊：要金智媛站中間

金智媛、張員瑛、邊佑錫與品牌方合影。（翻攝自張員瑛IG）金智媛、張員瑛、邊佑錫與品牌方合影。（翻攝自張員瑛IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓團IVE的張員瑛一直以來被網友質疑「愛搶C位」，沒想到日前她與金智媛、邊佑錫一同出席寶格麗（BVLGARI）活動，沒想到南韓的工作人員說：「智媛小姐請到中間。」請張員瑛讓出C位，立刻引發熱議。

金智媛、邊佑錫、張員瑛一同參加寶格麗活動，網路上影片中顯示，本來從左至右是金智媛、張員瑛以及邊佑錫，結果拍照到一半，一旁韓方工作人員竟說「智媛小姐請到中間」，張員瑛立刻讓出C位給金智媛。隨後寶格麗的品牌方上前站到金智媛與邊佑錫中間合影，畫面一出，掀起Threads、微博網友的激烈討論，反應兩極。

金智媛、張員瑛一起出席活動。（翻攝自IG）金智媛、張員瑛一起出席活動。（翻攝自IG）

有網友狠酸，「最後那一秒，感覺張小姐又急著想要去哪邊卡位了」、「旁邊那個張員瑛看起來蠢蠢欲動」、「張員瑛潛意識想卡位但必須控制自己，因為旁邊不是秋天」、「C位姐在尷尬耶」、「第一次看到張那麼無助欸哇！阿不是很會搶C？」、「張小姐快氣死」、「眼神慌張了好好笑」、「我是很喜歡張的，但真的好好笑」。網友點出，本來兩人資歷就有差別，金智媛在中間本來就合理。

IVE張員瑛、金智媛相親相愛合影。（翻攝自張員瑛IG）IVE張員瑛、金智媛相親相愛合影。（翻攝自張員瑛IG）

不過也有人為張員瑛抱不平，「評論區感覺是一群現實中最愛玩宮心計、惡意無處宣洩，兩個女生站一起就自動臆想宮鬥」、「留言區又在造謠」、「留言到底都在惡意揣測什麼，奇怪了，你們真的覺得自己很懂張員瑛嗎」、「明明就是輪流站C位」、「會不要看到一張照片就自己亂說話嗎？」。

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