簽生死狀搏命！「燒打雞」赴泰地獄特訓狠嗆金鋼刀 隔空轟孫安佐要成熟

燒打雞地獄特訓進化3.0 迎戰傳奇金鋼刀，左起燒打雞、金剛刀。（TWG提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕由TWG MMA聯盟重磅打造的超大型格鬥賽事「TWG FINAL CHAMPION - 最終王者之戰」，即將於5月23日在台中葳格國際會議中心火爆登場。這場號稱今年上半年最具話題、火藥味最濃的擂台大秀，於近日舉辦行前記者會。現場不僅衝突不斷，更首度上演台灣格鬥史上賽前簽署「生死狀」的震撼橋段，將賽事張力直接拉到最高點。

燒打雞簽立生死狀。（TWG提供）

本場壓軸主賽由曾奪下拳願明星格鬥賽冠軍的「台灣燒打雞」韓森，越級挑戰台灣格鬥界公認的傳奇老將「金鋼刀」張景雄。為了甩開外界質疑其「只有流量、只會出張嘴」的標籤，韓森這次帶著巴西教練，特地前往泰國進行長達一個月的高強度閉關密訓。韓森自信滿滿地透露，在泰國每天都與世界各地的頂尖選手甚至是冠軍級人物對打，並將每個人都想像成金鋼刀。

請繼續往下閱讀...

經歷極限洗禮的他，霸氣宣告自己已進化為「燒打雞3.0」，狠嗆對手其實跟他在泰國訓練的強度相比「好像也沒有那麼硬」，直言當天不是他去配合對手，而是要逼金鋼刀「進到我的戰場」，上了八角籠他只會等待時機讓對方倒下去起不來。

燒打雞、王董、金剛刀。（TWG提供）

有趣的是，韓森在日前參加白沙屯媽祖遶境時，還特地為金鋼刀的身體健康祈福。他坦言自己不是求神明讓自己贏，而是希望對手能健康地站在面前，否則勝利就沒有價值，展現出「神明前慈悲、擂台上終結」的極大反差。此外，記者會現場也意外扯出案外案。針對昔日手下敗將孫安佐近期因自製火槍滅鼠風波，遭到警方搜索拘提，韓森也大方隔空喊話，表示上次比賽是全面性壓制，原本期待孫安佐能藉機翻轉形象，卻沒想到再度上了社會版面，期盼有一天能讓大家看到孫安佐真正變成熟。

除了萬眾矚目的主賽，跨界對戰組合的娛樂張力也一舉拉滿。副主賽由身兼賽事主理人的郭彥鑠（派狼）迎戰擁有3.4萬粉絲的「格鬥網黃」陳浩賢。陳浩賢在現場狂妄放話，當眾嘲笑對方的柔道訓練影片「帥得跟狗屎一樣」，還誓言要在主場將對方電爆，氣得郭彥鑠當場反嗆對方根本是個笑話。

而在踢拳擊規則賽方面，擁有十萬粉絲的美髮網紅，同時也是金鋼刀愛徒的「一夫老師」翁逸富原定出席卻因故缺席，遭對手當場狠嗆「約好拼生死卻失約不敢面對」，師傅金鋼刀則趕緊出面護航，緩頰表示徒弟只是「業務比較繁忙」，讓現場再度話題十足。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法