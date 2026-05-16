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娛樂 最新消息

簽生死狀搏命！「燒打雞」赴泰地獄特訓狠嗆金鋼刀 隔空轟孫安佐要成熟

燒打雞地獄特訓進化3.0 迎戰傳奇金鋼刀，左起燒打雞、金剛刀。（TWG提供）燒打雞地獄特訓進化3.0 迎戰傳奇金鋼刀，左起燒打雞、金剛刀。（TWG提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕由TWG MMA聯盟重磅打造的超大型格鬥賽事「TWG FINAL CHAMPION - 最終王者之戰」，即將於5月23日在台中葳格國際會議中心火爆登場。這場號稱今年上半年最具話題、火藥味最濃的擂台大秀，於近日舉辦行前記者會。現場不僅衝突不斷，更首度上演台灣格鬥史上賽前簽署「生死狀」的震撼橋段，將賽事張力直接拉到最高點。

燒打雞簽立生死狀。（TWG提供）燒打雞簽立生死狀。（TWG提供）

本場壓軸主賽由曾奪下拳願明星格鬥賽冠軍的「台灣燒打雞」韓森，越級挑戰台灣格鬥界公認的傳奇老將「金鋼刀」張景雄。為了甩開外界質疑其「只有流量、只會出張嘴」的標籤，韓森這次帶著巴西教練，特地前往泰國進行長達一個月的高強度閉關密訓。韓森自信滿滿地透露，在泰國每天都與世界各地的頂尖選手甚至是冠軍級人物對打，並將每個人都想像成金鋼刀。

經歷極限洗禮的他，霸氣宣告自己已進化為「燒打雞3.0」，狠嗆對手其實跟他在泰國訓練的強度相比「好像也沒有那麼硬」，直言當天不是他去配合對手，而是要逼金鋼刀「進到我的戰場」，上了八角籠他只會等待時機讓對方倒下去起不來。

燒打雞、王董、金剛刀。（TWG提供）燒打雞、王董、金剛刀。（TWG提供）

有趣的是，韓森在日前參加白沙屯媽祖遶境時，還特地為金鋼刀的身體健康祈福。他坦言自己不是求神明讓自己贏，而是希望對手能健康地站在面前，否則勝利就沒有價值，展現出「神明前慈悲、擂台上終結」的極大反差。此外，記者會現場也意外扯出案外案。針對昔日手下敗將孫安佐近期因自製火槍滅鼠風波遭到警方搜索拘提，韓森也大方隔空喊話，表示上次比賽是全面性壓制，原本期待孫安佐能藉機翻轉形象，卻沒想到再度上了社會版面，期盼有一天能讓大家看到孫安佐真正變成熟。

除了萬眾矚目的主賽，跨界對戰組合的娛樂張力也一舉拉滿。副主賽由身兼賽事主理人的郭彥鑠（派狼）迎戰擁有3.4萬粉絲的「格鬥網黃」陳浩賢。陳浩賢在現場狂妄放話，當眾嘲笑對方的柔道訓練影片「帥得跟狗屎一樣」，還誓言要在主場將對方電爆，氣得郭彥鑠當場反嗆對方根本是個笑話。

而在踢拳擊規則賽方面，擁有十萬粉絲的美髮網紅，同時也是金鋼刀愛徒的「一夫老師」翁逸富原定出席卻因故缺席，遭對手當場狠嗆「約好拼生死卻失約不敢面對」，師傅金鋼刀則趕緊出面護航，緩頰表示徒弟只是「業務比較繁忙」，讓現場再度話題十足。

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