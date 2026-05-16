自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陳凱倫爆新歌戰袍是臨終壽衣！突激動下跪恩師全場看哭

〔記者傅茗渝／台北報導〕全方位「金牌主持人」的陳凱倫在歷經大病一場的生命考驗後迎來奇蹟重生。相隔44年，他再度踏進錄音室，推出全新公益單曲《站在方舟上歌唱》。今（16）日他在利河伯使徒中心盛大舉辦《站在方舟上歌唱 金曲傳愛－壯世代公益演唱會》暨新歌發表會。

陳凱倫單膝跪地，獻花感謝（左）李富興、黃介文。（陳凱倫影視工作室提供）陳凱倫單膝跪地，獻花感謝（左）李富興、黃介文。（陳凱倫影視工作室提供）

在發表會現場，陳凱倫談及新歌錄製過程時，特別點名感謝製作人李富興。他哽咽透露，李富興老師當時即便身體抱病，依然全程堅守在錄音室，一路陪伴、細心指導每一個製作環節，這份毫無保留的提攜之恩讓陳凱倫感念在心。情緒激動之處，陳凱倫更當眾單膝跪地、雙手獻花向恩師致謝，當場流下男兒淚，真摯的師徒情誼讓全場觀眾為之動容。

陳凱倫進手術室前壽衣成重生戰袍。（陳凱倫影視工作室提供）陳凱倫進手術室前壽衣成重生戰袍。（陳凱倫影視工作室提供）

除了感念恩師，陳凱倫也在台上揭開了新歌主視覺背後的催淚洋蔥。他一度哽咽到無法自拔，透露照片中穿著的衣服，其實是自己當年被推進手術室抗癌前，親手為自己挑選的「預備壽衣」。陳凱倫強忍淚水表示：「那時候我很怕自己走掉……走掉總要穿一套舒舒服服的衣服。」

命運奇妙的是，攝影大師林炳存多年後在眾多造型中，竟一眼挑中這套衣服作為單曲主視覺。這宛如冥冥之中注定的巧妙安排，象徵著他脫下病痛、換上重生的戰袍，讓陳凱倫回憶至此再度忍不住淚灑舞台。

眾星驚喜獻上「金麥克風」，看哭全場。（陳凱倫影視工作室提供）眾星驚喜獻上「金麥克風」，看哭全場。（陳凱倫影視工作室提供）

發表會尾聲更是高潮迭起，現場齊聚的歌手與好友們悄悄籌劃了一場驚喜，在最後關頭推著禮物現身。當陳凱倫親手拆開，發現裡面是一支特別為他訂製的專屬「金色麥克風」時，他當場愣在原地，眼神滿是震驚與感動。

面對這份象徵「方舟歌手」榮譽與祝福的重禮，陳凱倫一度激動到說不出話來，最後紅著眼眶向全場陪伴他走過低谷的親友致謝。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中