陳凱倫爆新歌戰袍是臨終壽衣！突激動下跪恩師全場看哭

〔記者傅茗渝／台北報導〕全方位「金牌主持人」的陳凱倫在歷經大病一場的生命考驗後，迎來奇蹟重生。相隔44年，他再度踏進錄音室，推出全新公益單曲《站在方舟上歌唱》。今（16）日他在利河伯使徒中心盛大舉辦《站在方舟上歌唱 金曲傳愛－壯世代公益演唱會》暨新歌發表會。

陳凱倫單膝跪地，獻花感謝（左）李富興、黃介文。（陳凱倫影視工作室提供）

在發表會現場，陳凱倫談及新歌錄製過程時，特別點名感謝製作人李富興。他哽咽透露，李富興老師當時即便身體抱病，依然全程堅守在錄音室，一路陪伴、細心指導每一個製作環節，這份毫無保留的提攜之恩讓陳凱倫感念在心。情緒激動之處，陳凱倫更當眾單膝跪地、雙手獻花向恩師致謝，當場流下男兒淚，真摯的師徒情誼讓全場觀眾為之動容。

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陳凱倫進手術室前壽衣成重生戰袍。（陳凱倫影視工作室提供）

除了感念恩師，陳凱倫也在台上揭開了新歌主視覺背後的催淚洋蔥。他一度哽咽到無法自拔，透露照片中穿著的衣服，其實是自己當年被推進手術室抗癌前，親手為自己挑選的「預備壽衣」。陳凱倫強忍淚水表示：「那時候我很怕自己走掉……走掉總要穿一套舒舒服服的衣服。」

命運奇妙的是，攝影大師林炳存多年後在眾多造型中，竟一眼挑中這套衣服作為單曲主視覺。這宛如冥冥之中注定的巧妙安排，象徵著他脫下病痛、換上重生的戰袍，讓陳凱倫回憶至此再度忍不住淚灑舞台。

眾星驚喜獻上「金麥克風」，看哭全場。（陳凱倫影視工作室提供）

發表會尾聲更是高潮迭起，現場齊聚的歌手與好友們悄悄籌劃了一場驚喜，在最後關頭推著禮物現身。當陳凱倫親手拆開，發現裡面是一支特別為他訂製的專屬「金色麥克風」時，他當場愣在原地，眼神滿是震驚與感動。

面對這份象徵「方舟歌手」榮譽與祝福的重禮，陳凱倫一度激動到說不出話來，最後紅著眼眶向全場陪伴他走過低谷的親友致謝。

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